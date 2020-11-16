عراجي: نسبة التزام الاقفال جيدة حتى الآن واللقاح لن يصل قبل آذار

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أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، في حديث إذاعي "أن الهدف من قرار الاقفال العام ليس خفض عدد الإصابات بل اعطاء الجسم الطبي النفس الذي يحتاجه ليتمكن من استكمال المواجهة مع فيروس كورونا"، كاشفا عن تسجيل أكثر من الف وخمسمئة إصابة في الجسم الطبي.

واعتبر عراجي أن "نسبة التزام قرار الاقفال جيدة حتى الآن"، متوقعا "الحد من ارتفاع أعداد الإصابات اليومية إذا استمر هذا الالتزام".

وعن اللقاح وإمكان تعميمه قريبا في لبنان في ضوء نجاح التجارب عالميا، أشار عراجي الى أنه "يستبعد وصول اللقاح الى لبنان قبل آذار أو نيسان المقبلين"، وقال: "علينا أن ندرك أن الوباء لن ينتهي قريبا وعلينا الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية حتى في المرحلة الأولى ما بعد تعميم اللقاح".