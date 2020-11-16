اليوم... التحدي كبير أمام القوى الامنية

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انتهت عطلة نهاية الاسبوع، وكان الالتزام بالتعبئة العامة والاقفال التام جيدا نسبياً، مع محاولة البعض التحرر من هذا القرار ولكن كانت القوى الامنية بالمرصاد كما بلغ مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة لغاية صباح اليوم 6873 محضر.

ولكن التحدي الفعلي لقوى الامن سيكون اليوم الاثنين، بحيث يعود عدد من اللبنانيين الى أعمالهم، وفق تعليمات وزارة الداخلية والبلديات وتطبيقاً لقرار التعبئة العامة، والتي عليها ان تراقب الالتزام بالاقفال لدى المؤسسات والشركات والمكاتب وتكثف حواجزها لمنع أي مخالفة مفرد – مجوز وعدم تجول المواطنين بعد الساعة الخامسة.