عناوين الصحف ليوم الأثنين 16 تشرين الثاني 2020

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الديار: لمـاذا التشاؤم حول زيارة المستشار الفرنسي دوريل الذي غادر لرفع تقريره الى الرئيس ماكرون؟

عقدة التمثيل المسيحي تنتظر لقاء الحريري ــ باسيل... والرئىس المكلف يُصرّ على التفاوض مع عون

واشـنـطـن تطــلـــق العقوبات كلّـما كانـت حكومة تتشكّل لمــنــع تمثيـل حزب اللـه



الأخبار: انقلاب في البنتاغون: تلويحٌ بالانسحاب من غرب آسيا

فرنسا «تعيّن» وزيرَي المال والطاقة

«حزب المصرف» يستأنف الهجوم: خلاف جديد في التيار العوني



اللواء: مهمة دوريل بين ماكرون وبومبيو: عصا وجزرة لإنعاش المبادرة!

تحالف الثنائي - باسيل لحكومة سياسية... والإقفال على محك اليوم الأول من الأسبوع



نداء الوطن: شيا في "الخارجية" وأربعة محاور على طاولة الاجتماع



البناء: ماكرون يبحث مع بومبيو زيارة دوريل لبيروت… لوضع خطة سير بين النقاط الأميركيّة

عون والحريري لبدائل التسميات في وزارتي الطاقة والداخليّة بمسعى فرنسيّ مشروع العقوبات على إبراهيم يثير أسئلة كبرى... و«القومي» للإسراع بالحكومة



النهار: الملف اللبناني المأزوم الى مراجعة فرنسية - أميركية

الجمهورية: لبنان على طاولة فرنسية- أميركية اليوم

"ويد أند" الإقفال .. إجراءات جدية

the daily star: Durel delivers ultimatum for quick govt formation



?l'orient le jour: « Que faut-il pour que les gens croient au Covid-19 »