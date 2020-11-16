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أسرار الصحف ليوم الأثنين 16 تشرين الثاني 2020

16
NOVEMBER
2020
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اللواء: أسرار

همس
تجري إتصالات بين نقابات مهن حرة وهيئات إقتصادية وإتحادات عمالية ونقابات لإطلاق موقف مدوي عشية ذكرى الإستقلال ضد المنظومة السياسية وتحميل أهل الحكم مسؤولية تدهور الأوضاع والإنهيارات المتتالية!


غمز
أجواء إتصال «رفع العتب» الذي قام به باسيل مع الحريري تحت الضغط الفرنسي، أثارت إستياء الموفد الرئاسي الفرنسي، لأنه كان حديثاً خاطفاً وبلا أي مضمون جدّي!


لغز
تتابع أوساط سياسية بإستغراب حدّة المعركة الدائرة بين وزيرة العدل ونواب من فريقها السياسي حول رفع السرية المصرفية وتوفير مطلبات التدقيق الجنائي في البنك المركزي وكل الوزارات والإدارات والمجالس العامة!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

عبّرت إحدى الشخصيات البارزة في القطاع الصحي عن حالة استياء عارمة داخل أروقة المعنيين بالقطاع جرّاء تصرفات الوزير حمد حسن، معتبرةً أنه يكافح كورونا «بالعراضات الإعلامية».

 

علّق بعض المستثمرين على العروض التي تقدمها المصارف للمودعين والتي تقضي بتأمين مبالغ كبيرة من المال الطازج بالليرة اللبنانية لتجميدها بعد تحويلها الى الدولار بسعر الصرف الرسمي، بالقول: بعدما استولوا على الدولار يريدون الاستيلاء على الليرة.

 

يضع حزب مسيحي بارز تحركه الأخير في اتجاه مرجعيات دينية مسلمة في إطار الحرص على استمرار العلاقة رغم الخلافات المتراكمة مع القيادات السياسية.

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

سجلت مصادر إعلاميّة في باريس اتجاهاً لدخول فرنسيّ على خط الوساطة بتسميات لوزراء تقع في منتصف الطريق بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. وقالت إن حسم وزارة الطاقة سيعني فتح الطريق لولادة الحكومة وإن لدى الفرنسيين عدداً من الأسماء المقترحة لهذه الحقيبة.


كواليس


توقفت مصادر خليجيّة أمام تضارب الاتجاهات في المؤشرات الأميركية نحو تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع اوضاع المنطقة بين ما حمله اليوت ابرامز وما يحمله مايك بومبيو وما صرّح به وزير الدفاع الجديد ورئيس الأركان.

 

 

 

 

الجمهورية: أسرار

"ألم تكتفِ بعد بما ورّطوك به من فشل"؟

أبلغ قطب نيابي مرجعاً كبيراً قوله: "متى ستقتنع أنه صار عليك أن تُبعد "مسّاحي الجوخ" من حولك، ألم تكتفِ بعد بما ورّطوك به من فشل"؟

 

تحذير من توسّع برامج العقوبات!

حذرت مراجع دبلوماسية من التمادي في مسلسل الأخطاء المرتكبة في ملف حسّاس ودقيق وصولاً الى التحذير من توسّع برامج العقوبات الدولية.

 

إرتقاب حملة على أحدهم..

توقعت جهة سياسية بارزة إطلاق حملة على مسؤول كبير تتّهمه بالتعطيل وتطالبه بالرحيل، في حال عدم الوصول الى تنازلات متبادلة.

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