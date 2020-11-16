اوساط رسمية فرنسية: دوريل غير مكلف البحث في تأليف الحكومة

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الديار: في معلومات لـ«الديار» من باريس، فإن اوساطاً رسمية فرنسية مطلعة اكدت ان دوريل غير مكلف البحث في تأليف الحكومة بل الاطلاع لاعطاء صورة شاملة ودقيقة للرئىس الفرنسي ماكرون الذي سيقرر هو الخطوات الواجب اتخاذها.

ونكرر كما سبق وذكرنا ان ماكرون سيتحرك شخصياً بالاتصال هاتفياً بالشخصيات التي هي على الارجح الرئىس عون والرئيس الحريري والوزير جبران باسيل ويقدم لهم النصائح ويعطيهم رأيه في طريقة الحل كي لا ينهار لبنان كلياً وينــهار اقتصاده انهياراً شاملاً، اضافة الى ازمة الكورونا وانفجار المرفأ والدمار الحاصل وارتفاع الدولار وخسارة الليرة اللبنانية 85 % من قيمتها والهجرة الكبيرة الحاصلة من لبنان الى الخارج والبطالة التي شملت اكثر من 80 الف موظف في كامل الاراضي اللبنانية على الاقل.

الرئىس الفرنسي ماكرون سيكون حاسما في اتصالاته ومحذرا المسؤولين اللبنانيين من ضياع الفرصة الاخيرة ان لم يتفقوا على حل عقدة تمثيل المسيحيين والحقائب المتعلقة بهم، وبالتالي عدم تشكيل الحكومة، فان الوقت الثمين يكون قد ضاع لاسباب ليست جوهرية.