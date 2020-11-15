لا وفيات في تقرير مستشفى الحريري... ماذا عن الاصابات؟

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أظهر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، الصادر اليوم عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، بالأرقام، الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء في التقرير:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 199 فحصا



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87 مريضا.



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22



- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 680 حالة شفاء



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن وضعها الصحي: 1



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30



- حالات وفاة: 0