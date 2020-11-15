غدا... التحدي الكبير للقوى الامنية

A + A -

انتهت عطلة نهاية الاسبوع، وكان الالتزام بالتعبئة العامة والاقفال التام جيدا نسبياً، مع محاولة البعض التحرر من هذا القرار ولكن كانت القوى الامنية بالمرصاد حيث سجلت اكثر من ٥٠٠٠ محضر لكل المخالف.

ولكن التحدي الفعلي لقوى الامن سيكون غداً الاثنين، بحيث يعود عدد من اللبنانيين الى أعمالهم، وفق تعليمات وزارة الداخلية والبلديات وتطبيقاً لقرار التعبئة العامة ، والتي عليها ان تراقب الالتزام بالاقفال لدى المؤسسات والشركات والمكاتب وتكثف حواجزها لمنع أي مخالفة مفرد – مجوز وعدم تجول المواطنين بعد الساعة الخامسة.