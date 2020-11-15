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ثلاثة امور لا يريدها الناس!

15
NOVEMBER
2020
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(مقدمة اخبار OTV/الاحد 15 تشرين الثاني 2020)

ثلاثة امور لا يريدها الناس اليوم: العداء غير المبرر مع دول شقيقة وصديقة، العودة بعقارب الشراكة الوطنية الى الوراء، وترك الازمة المالية والمعيشية من دون علاج.
فهل هذا كثير؟
العلاقة مع الدول الشقيقة والصديقة -جميع الدول الشقيقة والصديقة- مصلحة لبنانية قبل ان تكون مصلحة للآخرين. فباستثناء الموقف المبدئي من العدو الاسرائيلي، من البديهي الا يتبنى لبنان الرسمي موقف اي طرف داخلي او قناعاته بالنسبة الى الدول الاخرى، وهذا ما هو حاصل فعلا منذ اليوم الاول لهذا العهد، بل يلتزم لبنان الرسمي مصلحة لبنان الدولة فقط، في العلاقة مع جميع البلدان غير العدوة، من ايران الى الولايات المتحدة، ومن سوريا الى دول الخليج.
اما الشراكة الوطنية التي بلغت مداها للمرة الاولى منذ الطائف بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيسا، سواء في تشكيل الحكومة او قانون الانتخاب، وسائر ما يتفرع عنهما، فلا مصلحة لأي مكون لبناني بالانقلاب عليها، وما بعض الممارسات المستغربة اخيرا في سياق مشاورات تأليف الحكومة الجديدة، الا محاولات سياسية ترفضها جميع الطوائف والمذاهب المتمسكة بالمناصفة والميثاق والوحدة الوطنية في آن معا.
وبالنسبة الى الازمة المالية والمعيشية، خريطة الطريق واضحة: اولا، تشكيلة حكومية مبنية على التوازن والكفاءة. ثانيا، مغاوضات واقعية مع المجتمع الدولي لتسييل قروض سيدر، ومع صندوق النقد الدولي للتوصل الى برنامج يساعد لبنان على النهوض. وثالثا، الاندفاع قولا وفعلا، بإصرار وصلابة،
على مسار الاصلاح، الذي من ابرز عناوينه اليوم، التدقيق الجنائي الذي تحول على العهد الحالي من موقف سياسي الى قرار حكومي وعقد تنفيذي مع شركة متخصصة.
وفي هذا السياق، حسم رئيس التيار الوطني الحر النقاش، حيث شدد على ان ‏التدقيق التشريحي في حسابات مصرف لبنان واجب وطني وأولوية مطلقة، وباب للتدقيق بكل الإنفاق العام، لأنه يظهّر الفجوة المالية ويبيّن الارتكابات ويكشف مصير الأموال المنهوبة والموهوبة والمحوّلة. واكد باسيل ان على الحكومة فرض التدقيق بقوة القوانين الموجودة، وعلى مجلس النواب الدعم والتحصين، وعلى مصرف لبنان الاستجابة الفورية تحت ضغط حقوق الناس. وختم باسيل: التيار واحد وحاسم حول هذا المطلب، وكل كلام عن تقديم قانون إضافي، اذا لزم، واذا تأمّن اقراره، هو من باب الحرص على إتمام التحقيق وليس عرقلته، جزم رئيس التيار...
كلا. ما يطلبه الناس ليس كثيرا.
لكن المنظومة المعروفة يبدو انها مصرة على حرمانهم حتى من هذا القليل.
انها الخلاصة حتى هذه اللحظة، لكن الامل كبير.

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