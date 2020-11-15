باسيل: التدقيق التشريحي في حسابات مصرف لبنان واجب وطني وأولوية مطلقة

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غرد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر "تويتر": "التدقيق التشريحي في حسابات مصرف لبنان واجب وطني وأولوية مطلقة وباب للتدقيق بكل الإنفاق العام. انه يظهر الفجوة المالية ويبين الارتكابات ويكشف مصير الأموال المنهوبة والموهوبة والمحولة، على الحكومة فرض التدقيق بقوة القوانين الموجودة، وعلى مجلس النواب الدعم والتحصين، وعلى مصرف لبنان الاستجابة الفورية تحت ضغط حقوق الناس. التيار واحد وحاسم حول هذا المطلب وكل كلام عن تقديم قانون إضافي، اذا لزم واذا تأمن اقراره، هو من باب الحرص على إتمام التحقيق وليس عرقلته".