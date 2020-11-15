وفاة رجل دين لبناني في تركيا

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توفي، صباح اليوم، مؤسس "التيار السلفي" في لبنان الشيخ داعي الإسلام الشهّال.

ونعى جعفر الشهّال والده، من خلال منشور كتبه عبر صفحته في "فايسبوك"، قائلاً: "والدي مؤسس "التيار السلفي في لبنان" سماحة الشيخ داعي الإسلام الشهال

في ذمة الله".

وأضاف في منشور آخر: "كانت وصية والدي رحمه الله أن يدفن حيث مات وأن يعجّل في الدفن وفق تعاليم سنة رسول الله، فقد مات مريضاً شهيداً مهاجراً عن أرضه وأهله".

من جهتها، نعت "هيئة العلماء المسلمين" في لبنان الشيخ الداعية داعي الإسلام الشهال، رئيس جمعية الهداية الإسلامية في طرابلس، الذي توفي صباح اليوم الأحد.