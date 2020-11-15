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معاودة العمل على إصلاح الاعطال في أنابيب النفط

15
NOVEMBER
2020
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عاود صباح اليوم مهندسو وعمال الصيانة في منشآت النفط في طرابلس العمل على إصلاح الاعطال التي تسبب بها مجهولون بثقب أنابيب النفط كركوك-طرابلس، في حضور عناصر من الدفاع المدني والجيش وقوى الامن الداخلي، في إطار مواكبة الاعمال التي من المفترض أن تنتهي سريعا بمعالجة الثقب الكبير في الانابيب لمنع التسرب النفطي، الذي أحدث أيضا بقعة نفطية ملوثة للشاطئ في محلة العبدة يتم البحث في كيفية معالجتها.
 
وتم عزل المواد النفطية المتسربة من الانبوب بتوسيع الحفرة لتجميعها، والبدء بضخها الى صهاريج تابعة لمنشآت نفط طرابلس، الامر الذي أوقف عملية التسرب الى الشاطئ.
 
وكان الأمين العام للهيئة الهليا للإغاثة اللواء محمد خير والمدير العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي زارا ليلا موقع التعدي على الأنبوب في العبدة، وتم الإطلاع على حجم الضرر الكبير وخطورة الكارثة، في حضور رئيس اتحاد وسط وساحل القيطع أحمد المير، ورئيس بلدية ببنين العبدة الدكتور كفاح الكسار. وكان بحث وتأكيد على سبل المعالجة السريعة ورفع التلوث من على الشاطئ.
وطنية
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