عواصف وانخفاض في درجات الحرارة ... ماذا في تفاصيل الطقس؟

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يؤثر على لبنان اليوم منخفض جوي يتمركز فوق تركيا ويترافق مع كتل هوائية رطبة، ما يحمل أمطاراً غزيرة في بعض المناطق وعواصف رعدية مع رياح نشطة وثلوج على الجبال العالية مع انخفاض بدرجات الحرارة، ويبدأ بالانحسار بين الليلة وغداً.

وفي تفاصيل طقس اليوم، تسجل الحرارة ساحلاً بين 18 و21 درجة، بقاعاً بين 8 و18 درجة وعلى الـ1000 م بين 9 و17 درجة، ويكون الطقس غائم مع امطار رعدية بنسبة 100% فيما تتساقط الثلوج على 2400م نهارا وتتدنى عصراً الى حدود 2100-2200م.

أما طقس غداً الإثنين فمتقلب مع احتمال 30% لبعض الامطار الخفيفة والمتفرقة والحرارة مستقرة نسبياً وتسجّل ساحلًا بين 15 و 21 درجة، بقاعاً بين ٧7 و 18 درجة وعلى الـ 1000م بين 9 و18 درجة.

ويكون طقس الثلاثاء مستقراً مشمساً الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة نسبيًا وتسجّل ساحلًا بين ١٥ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٧ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٨ درجة.