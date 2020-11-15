عناوين الصحف ليوم الأحد 15 تشرين الثاني 2020

A + A -

النهار: بداية مشجّعة للإقفال... واللإقفال السياسي محكم



الديار: الموفد الفرنسي: جئت لأستمع وأنقل الصورة للرئيس ماكرون وليس من أجل التدخّل في تأليف الحكومة

اجتماع غداً برئاسة ماكرون لخليّة الازمة بشأن لبنان ودوريل يقدم تقريره عن الزيارة

الأنباء الكويتية: السفيرة الأميركية: لم ندعم حكومة حسان دياب المستقيلة.. ولن يكون أي شيء مجاني بعد اليوم

الإقفال العام يفرغ بيروت من سكانها وحصيلة دوريل محادثة هاتفية بين الحريري وباسيل



الشرق الأوسط: دوريل: لسنا مع حكومة بأي ثمن... ومصيرها يتحدد في غضون أيام

الموفد الفرنسي تجنب الدخول في التفاصيل لتفادي الوقوع في الأفخاخ