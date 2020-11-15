عناوين الصحف ليوم الأحد 15 تشرين الثاني 2020

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النهار: بداية مشجّعة للإقفال... واللإقفال السياسي محكم
الديار: الموفد الفرنسي: جئت لأستمع وأنقل الصورة للرئيس ماكرون وليس من أجل التدخّل في تأليف الحكومة
اجتماع غداً برئاسة ماكرون لخليّة الازمة بشأن لبنان ودوريل يقدم تقريره عن الزيارة
الأنباء الكويتية: السفيرة الأميركية: لم ندعم حكومة حسان دياب المستقيلة.. ولن يكون أي شيء مجاني بعد اليوم
الإقفال العام يفرغ بيروت من سكانها وحصيلة دوريل محادثة هاتفية بين الحريري وباسيل
الشرق الأوسط: دوريل: لسنا مع حكومة بأي ثمن... ومصيرها يتحدد في غضون أيام
الموفد الفرنسي تجنب الدخول في التفاصيل لتفادي الوقوع في الأفخاخ