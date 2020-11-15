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الديار: المرحلة الاخيرة من تأليف الحكومة متوقفة على ابواب الحقائب والوزراء المسيحيين

15
NOVEMBER
2020
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الديار: ... المرحلة الاخيرة من تأليف الحكومة متوقفة على ابواب الحقائب والوزراء المسيحيين الذين سيتولون هذه الحقائب وسيرفع ذلك المستشار دوريل الى الرئيس ماكرون، وبعد اجتماع الاثنين قد يتصل الرئيس ماكرون بالرئيس عون للتشاور معه حول تسريع تأليف الحكومة ويكون الرئيس ماكرون قد قام بتقييم الوضع اللبناني بعد تقرير المستشار دوريل واجتماع خلية الازمة لأن الرئيس ماكرون على موعد مع زيارة لبنان ومؤتمر دولي كان مقررا آخر تشرين الثاني ولم يعد بالإمكان انعقاده في هذا التاريخ وإذا تعثر تأليف الحكومة فإن الرئيس ماكرون سيزور لبنان وتهبط طائرته في مطار بيروت ويتنقل بطوافة عسكرية تابعة لليونيفيل حيث يزور القوات الفرنسية في جنوب لبنان ثم يعود الى مطار بيروت ويستقل طائرته عائداً الى باريس دون الاجتماع بأي مسؤول لبناني.

 

اما إذا تألفت الحكومة قبل نهاية تشرين الثاني فستتحرك فرنسا على خط واشنطن والسعودية وإيران لدعم الحكومة اللبنانية او عدم عرقلتها وستقوم فرنسا بتشكيل غطاء من الاتحاد الأوروبي لهذه الحكومة اللبنانية العتيدة، بحسب الديار.

الديار
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