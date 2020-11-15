living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حفاوة كبيرة لمشرفية في دمشق ووعد سوري ـ روسي بإعادة اللاجئين

15
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

- عودة اللاجئين الى سورية مرتبطة بإنطلاق العملية السياسية
- الأهم هو تأمين البيئة اللازمة "للعودة"

حسان الحسن-الثبات-

في هذه المرحلة الإنتقالية، ما بين إنتهاء ولاية الإدارة الأميركية الراهنة، وتسلم الإدارة الجديدة، إختارت موسكو توقيت إنعقاد "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين" في دمشق خلال الأيام القليلة الفائتة. ولاريب أن أهمية إنعقاد هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى على الأراضي السورية، تكمن في إختيار مكان التئامه في حد ذاته، أي في العاصمة دمشق، وليس في أي مكانٍ آخر من العالم، ما يؤكد أن حلّ هذه الأزمة الإنسانية، يبدأ من دمشق، ولن يصل الى خواتيمه المرجوة، بالتالي نهاية هذه الأزمة، وولوج الإقفال الملح لهذا الملف الإنساني، إلا على الأراضي السورية. وذلك من خلال عودة جميع اللاجئين، الذين يبلغ عددهم نحو 8 ملايين لاجئ، منتشرين في دول العالم، ويتركز ثقلهم في الدول المحاذية لسورية، تحديداً في لبنان وتركيا والأردن.

 

ولكن اللافت في هذا المؤتمر، هو توسيع المشاركة الدولية فيه، حيث شاركت فيه 27 دولة و12 منظمة دولية، وسط مقاطعة غربية- خليجية، ما عدا دولة الإمارات العربية المتحدة.

 


ويراد من توسيع المشاركة الدولية في المؤتمر المذكور، دفع الدول التي حضرت المؤتمر، الى الإسهام في إعادة إعمار المناطق التي هدمتها الحرب الكونية على سورية، لتأمين البيئة المناسبة لعودة اللاجئين. وفي هذا الصدد، تؤكد مصادر سياسية سورية، أن العودة المرتجاة، تتطلب بذل جهود رسمية ودولية، لجهتي إعادة إصدار الأوراق الثبوتية، لعدد من اللاجئين، الذين غادروا الى دول الجوار، من دون هذه الأوراق. كذلك تأمين المساعدات المالية واللوجستية المطلوبة لتحقيق العودة، والأهم هو تأمين البيئة اللازمة لذلك، برأي المصادر. ولكن تبقى الأولوية لتحقيق الغاية المرجوة، هي إعادة تجهيز البنى التحتية، بما يتناسب مع إستيعاب عودة ملايين اللاجئين، تختم المصادر.

 


وفي السياق عينه، ترجح مصادر معارضة أن مسألة عودة اللاجئين الى سورية، مرتبطة بإنطلاق العملية السياسية الرامية الى إنهاء الأزمة السورية، لافتةً الى أن بدء هذه العملية، سيترافق حتماً مع تشجيع دولي لعودة النازحين الى ديارهم، خصوصاً من الأمم المتحدة المعنيّة الأولى بملف النزوح. وتستبعد هذه المصادر، تحقيق العودة في شكلٍ عمليٍ وجديٍ، قبل إنطلاق العملية السياسية. وفي الوقت عينه، لاتستبعد أن تمارس روسيا ضغوطاً على تركيا، وتجري الإتصالات والتنسيق مع لبنان، والأردن أيضاً لتسهيل عودة اللاجئين، تختم المصادر.

 

وفي الصدد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيانٍ أصدرته في الساعات الفائتة، عن استئناف عملية خروج النازحين من مخيم الركبان على حدود الأردن مع سورية. وكشف البيان عن خروج 203 أشخاص، بينهم 59 امرأة و96 طفلا، عبر معبر جليب، إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

 


كذلك قدمت دمشق تسهيلات للمستثمرين السوريين في مصر لنقل أعمالهم إلى سورية، ويأتي ذلك أيضاً في سياق تشيجع "العودة".


وعن مشاركة لبنان في المؤتمر، رغم بعض الإعتراضات الداخلية والخارجية، ومحاولة أحد الوزراء ممارسة الترهيب السياسي على المسؤولين اللبنانيين، لثني لبنان عن المشاركة في المؤتمر، بناءً لأوامر صادرة عن السفارة الأميركية في بيروت، غير أن لبنان الرسمي، شارك في مؤتمر دمشق بتمثيل وزاريٍ وازنٍ، من خلال تكليف وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية تمثيل لبنان في المؤتمر، الذي حظي بحفاوة سورية كبيرة. وكانت أيضاً كلمة لوزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة في افتتاح المؤتمر المذكور.

 

وكشف مرجع في فريق ال م قا و م ة أن دمشق وموسكو، أبلغا الجانب اللبناني، عزمهما على إعادة تفعيل المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين من لبنان الى ديارهم. ما يشكل خطوة هامة على طريق إنهاء هذا الملف الإنساني، ونجاحاً للبنان الرسمي في بدء حل أزمة إقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث، يختم المرجع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout