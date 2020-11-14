حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت.. كم بلغ عددها؟

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أفادت وزارة الصحة العامة بنتائج فحوص PCR إضافية لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10/11/2020 و12/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني (8) حالات إيجابية.
وجاء استكمال نتائج 10/11/2020 كالتالي:
- رحلة جدة: شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 12/11/2020 كالتالي:
- رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 7836 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
- رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (ثلاث حالات إيجابية)
- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
- رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
- رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)