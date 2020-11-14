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مقدمة نشرة أخبار OTV – السبت 14 تشرين الثاني 2020





كانوا يقولون: انتظروا الانتخابات الاميركية، لأنَّ ما بعدها لن يكون كما قبلها، فعندما تتضح الصورة الاميركية، ينجلي المشهد الحكومي في لبنان.

انتهت الانتخابات الاميركية، واتضحت الصورة او تكاد، لكنَّ الحكومة لم تولد بعد، وصار هؤلاء انفسُهم يقولون، فلنترقب نهاية ولاية دونالد ترامب، كي تنجلي الامور.

كانوا يقولون ايضا: ما بعد انفجار المرفأ ليس كما قبله، وما بعد زيارتي الرئيس ايمانويل ماكرون ليس كما قبلهما، واليوم يقولون ما بعد جولة باتريك دوريل ليس كما قبله.

لكن، بغض النظر عن نتائج زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي، وما تخللها من مشاورات واتصالات معلنة او بعيدة عن الاعلام، بات من الواضح ان الاشكالية الحكومية الراهنة داخلية، اكثر منها خارجية، ويمكن تلخيصها بالآتي:

اولا: تبعية بعض الافرقاء اللبنانيين للخارج، ما يجعل منهم رهينة الاستحقاقات الخارجية عند كل استحقاق داخلي، وانطلاقاً من هنا، تتوالى راهناً الدعوات لفصل مسار العقوبات الاميركية عن التشكيل الحكومي.

ثانيا: رغبة دفينة او باطنية لدى بعض الافرقاء باعادة عقارب الشراكة الوطنية الى ما قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيسا، من خلال محاولة التسلل الى النصف الميثاقي للحكومة، تحت شعار حكومة المهمة او حكومة الاختصاصيين، وبضغط من الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي ترهق اللبنانيين.

ثالثا: ثغرات دستورية فاقعة، منها غياب المهلة المحددة لرئيس الحكومة كي ينجز التشكيل بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، ومن اللافت في هذا السياق التجاهل شبه الكامل الذي تعاملت به الكتل النيابية مع اقتراح القانون المتوازن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي لتحديد مهلتين: اولى لرئيس الجمهورية كي يدعو الى الاستشارات الملزمة، وثانية لرئيس الحكومة المكلف كي ينجز التشكيل مع رئيس البلاد او يعتذر، ليكلف من جديد او يتم التفاهم على سواه.

وبالتلازم مع ما تقدم، تدخل الشهوات السياسية الشخصية المعتادة للبعض على الخط، ومعها عدم القدرة على الفصل بين المصالح الذاتية من جهة، ومصلحة الوطن والناس التي يفترض ان تتقدم على اي اعتبار آخر من جهة اخرى.

هذا على المستوى الحكومي، أما إصلاحياً، فيبقى التدقيق الجنائي هو العنوان الاول، بعدما تحول الطرح التاريخي للعماد عون قبل الرئاسة إلى قرار وعقد في عهده، وفي هذا السياق ليس مفهوماً لدى المواطنين ردُّ الفعل السلبي من قبل البعض على المطالبة بتعديل قانون السرية المصرفية تسهيلاً لإتمام التدقيق، تماماً كما من المستغرب أن تُهاجَم لجنة المال ورئيسُها، على رغم الباع الطويل في رفع راية الإصلاح.