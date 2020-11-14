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بو صعب: من لا يملك المال للاستشفاء.. “ممنوع ينرفض”

14
NOVEMBER
2020
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أكَّد عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بو صعب أن المستشفى اللبناني الكندي مجهز لاستقبال مرضى فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه “عندما حصل انفجار المرفأ في 4 آب الفائت وحصلت مشكلة في مستشفى القديس جاورجيوس تفاهمنا على وضع المستشفى اللبناني الكندي بتصرف ادارة المستشفى الاخر”.

وقال بو صعب في حديث تلفزيوني: “إنَّ المستشفى اللبناني الكندي كان في البداية مركزاً للحجر ليصبح بعدها مكاناً للعلاج يضم قسماً للعناية الفائقة”، مشدداً على أن “في المستشفى حالياً 14 سريراً في قسم العناية الفائقة لمعالجة مرضى كورونا وسنزيد 24 سريراً اضافياً بعد افتتاح الطابق الثاني في حين ان العدد الاجمالي للاسرة يفوق ال70 سريراً”.

واضاف: “من لا يملك المال للاستشفاء في اللبناني-الكندي “ممنوع ينرفض.. اذا ما عملنا هيك خطة ما منوصل لحل”.

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