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مطرانيّة جبيل المارونيّة استنكرت ما حدث أمام مصلّى الإمام ابراهيم بن أدهم في جبيل

14
NOVEMBER
2020
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أعربت مطرانيّة جبيل المارونيّة عن شجبها واستنكارها لما حدث أمام مصلّى الإمام ابراهيم بن أدهم في جبيل، وتؤكّد على أنّ جبيل ستبقى مدينة العيش المشترك الذي لم يهتزّ في أحلك أيّام الحرب اللبنانيّة المشؤومة، وأكّد سيادة راعي الأبرشيّة المطران ميشال عون، مع المرجعيات المسلمة في جبيل، على المحافظة على وحدة أبناء المدينة، ويعوّل على حكمة مرجعيّات المدينة، وخصوصًا الإسلاميّة منها، لكي لا يعكّر هذا الحادث صفاء هذا العيش المشترك.
وقانا الله شرّ الفتنة وألهمنا الحكمة والوعي منعًا لأيّ استثمار للحادث يؤذي العيش المشترك بين أبناء جبيل كافةً ويؤثّر في صورتها الحضاريّة.

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