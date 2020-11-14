بالتفاصيل - 15 حاجزاً أساسياً لمراقبة المفرد مجوز في هذه المناطق

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تنفيذاً لقرار وزير الداخلية حول المفرد والمجوز للسيارات السياحية(الخصوصية) أقامت العناصر الأمنية حواجزاً في المناطق التالية:

حاجز لقوى الأمن الداخلي عند الطريق الداخلية قرب الملعب البلدي في جونية.

حاجز لقوى الأمن الداخلي عند مدخل الكسليك.

حاجز لقوى الأمن الداخلي عند مستديرة جامعة ال NDU.

حاجز لقوى الأمن الداخلي قبل نفق سليم سلام بإتجاه الجنوب.

حاجز لقوى الأمن الداخلي على مستديرة حراجل.

حاجز لقوى الأمن الداخلي على طريق عام بسوس.

حاجز لقوى الأمن الداخلي على مستديرة ساحل علما.



حاجز لقوى الأمن الداخلي على مستديرة كليمنصو.

حاجز لقوى الأمن الداخلي في شارع بليس الحمرا.

حاجز لقوى الأمن الداخلي عند طلعة الهيكلية.

حاجز لقوى الأمن الداخلي في ساحة الضناوي - ابو سمرا.

حاجز لقوى الأمن الداخلي على البركة الميناء.



حاجز لقوى الأمن الداخلي على شارع عزمي مقابل بنك لبنان والمهجر.

حاجز لقوى الأمن الداخلي عند ساحة شتورة ودوار زحلة.

حاجز لقوى الأمن الداخلي على مدخل الحلانية - البقاع.