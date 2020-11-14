بلدية جبيل تستنكر الاعتداء: لتحكيم العقول الرشيدة

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استنكرت بلدية جبيل-بيبلوس في بيان اليوم، "الاعتداء على جامع السلطان إبراهيم بن أدهم في جبيل، من مجموعة من الشبان، اتخذت الجهات الأمنية المختصة مشكورة إجراءات سريعة في حقهم".

وقالت: "يهم بلديتنا، تنبيه المواطنين في جبيل والمناطق كافة، إلى عدم الانجراف وراء الفتن التي يحاول البعض زرعها، ونرجو منكم تحكيم العقول الرشيدة، من جميع الجهات التي تحاول النيل والعبث بصيغة العيش المشترك في مدينة جبيل، عاصمة الحوار والتضامن بين أهلها من الطوائف كافة".

وختمت: "النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بالاستعاذة من الفتن بقوله: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن".