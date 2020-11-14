مديرية النفط: ليست المرة الأولى والهدف السرقة

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توضيح من مديرية النفط بشأن حريق خط البترول في العبدة - عكار

أصدرت المديرية العامة للنفط بياناً جاء فيه: "بناء على توجيهات وزير الطاقة والمياه ريمون غجر بتحديد الأسباب التي أدت الى الحريق على خط الغاز في منطقة العبدة؛ توضح المديرية العامة للنفط انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعدي على خط الغاز والنفط في منطقة الشمال بهدف السرقة التي تندرج في إطار القرصنة الواضحة لأملاك عمومية، رغم الدوريات المستمرة ليلاً نهاراً لموظفي المنشآت وإجراء ما يلزم من صيانة وقائية منعا لوقوع أي خطأ تقني غير محسوب، وتطلب المديرية العامة للنفط من سعادة محافظ الشمال وجميع القوى الأمنية المواكبة الدورية منعا لوقوع أي خطر مباشر او غير مباشر يهدد السلامة العامة، وسيتم توجيه كتب رسمية وفقاً للأصول لاتخاذ الاجراءات الرادعة اللازمة".