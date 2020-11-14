استعدوا لطقس عاصف!

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يشهد لبنان اليوم استقراراً جوياً نهارا يتحول متقلب تدريجياً بعد الظهر ومساء يليه كتل رطبة ومنخفض جوي يتمركز فوق تركيا يؤثر على لبنان غداً الأحد ويحمل معه امطار غزيرة في بعض المناطق، عواصف رعدية، رياح نشطة وثلوج على الجبال العالية مع انخفاض بدرجات الحرارة.

طقس اليوم السبت على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و٢٥ درجة، بقاعا بين ٩ و٢٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و٢٠ درجة

٢- غائم جزئياً يحتمل تساقط امطار في القسم الثاني من النهار (٣٠٪؜)

٣- الرياح جنوبية غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة ٨٠٪؜ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

ويكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأحد: منخفض جوي يوثر على لبنان بطقس غير مستقر ممطر بغزارة مع عواصف رعدية ورياح نشطة فيما تتساقط الثلوج على ٢٤٠٠م نهارا وتتدنى الى ٢١٠٠م أما الحرارة فتنخفض وتتراوح ساحلاً بين ١٦ و٢١ درجة، بقاعاً بين ٨ و١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٨ درجة.

الاثنين: طقس متقلب مع احتمال ٦٠٪ تساقط امطار متفرقة والحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلاً بين ١٥ و٢١ درجة، بقاعاً بين ٧ و١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و١٨ درجة.