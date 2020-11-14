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د. أبيض: لبنان سيسجل أعلى معدل وفيات أسبوعي ناتج عن الكورونا منذ بداية الجائحة

14
NOVEMBER
2020
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أعلن مدير مستشفى الحريري الحكومي أن لبنان سيجل هذا الأسبوع أعلى معدل للوفيات الناجم عن فيروس كورونا منذ تفشيه وقال في تغريدات: "مع دخول لبنان في اقفال عام للمرة الثانية، فإن تسجيل ٢١ حالة وفاة يوم أمس رفع إجمالي عدد حالات وفيات الكورونا في الأيام الخمسة الماضية إلى ٧٣. وسيسجل لبنان هذا الأسبوع أعلى معدل وفيات أسبوعي ناتج عن الكورونا منذ بداية الجائحة.
 
خلال الأيام الماضية، لم تتمكن مستشفى رفيق الحريري الجامعي من قبول نقل أي مريض كورونا من المستشفيات الأخرى بسبب امتلاء الاسرة. وفي تقرير صباح اليوم، يوجد ٦ حالات كورونا، ٤ منها في حالة حرجة، ادخلت المستشفى، لكنها لا تزال في قسم الطوارئ بانتظار اسرة شاغرة."
وأضاف "أظهرت دراسات متعددة مرارًا وتكرارًا أن ارتداء الكمامة يحمي النفس، والآخرين، ويقلل من معدل الوفيات. وعلى الرغم من عيوبه، فإن الإغلاق العام القصير الامد يمكن أن يبطئ من انتشار العدوى. القليل من الانزعاج الآن يمكن أن يوفر الكثير من الحزن لاحقًا."
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