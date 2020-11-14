عناوين الصحف ليوم السبت 14 تشرين الثاني 2020

A + A -

الأخبار

العقوبات الأميركية: عباس إبراهيم مــطلوب بالاسم!

«إسرائيل» تريد محاصرة السماء: الطيران فوق بيروت «جريمة حرب»!

‫خطوط دفاع مأرب تنهار: معسكر الماس في أيدي قوّات صنعاء

ترامب يواصل مهمّاته: وقت إعلان الهزيمة لم يحن بعد

البناء

بايدن يفوز بجورجيا وترامب بكارولينا الشماليّة…والأرقام تنتقم من 2016: 306 / 232

لبنان أمام تحدّي نجاح مهمة الإقفال في تخفيض الإصابات وزيادة الطاقة الاستشفائيّة

دوريل يدخل بوساطة الأسماء بين عون والحريري... وسيواصل المتابعة من باريس

الجمهورية

باريس: خيبة متجددة من المعطلين

لرفع الجهوزية الصحية

لبنان مهدد بالانكشاف الكامل.. والموفد الفرنسي: لتليين مواقف المعطلين

اللواء

جولة دوريل: الطبقة السياسية قد تضيّع مساعدات المؤتمر الدولي وسيدر!

الإقفال اليوم بين الإلتزام والإلزام.. والإصابات تنتظر اللقاح في شباط أو آذار

الديار

الابواب مقفلة في وجه الحكومة والعقوبات الاميركية عقّدت عملية التأليف

زيارة دوريل : لا عقوبات فرنسية وباريس مصممة على مبادرتها للنهاية

دخول اميركي مباشر على الخط والسفيرة تلوح بمنع المساعدات للبنان