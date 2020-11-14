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أسرار الصحف ليوم السبت 14 تشرين الثاني 2020

14
NOVEMBER
2020
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البناء

خفايا

توقعت مصادر صحيّة أن تنجح خطة الإقفال خلال أسبوعين بخفض عدد الإصابات اليوميّة من رقم يقارب الـ 2000 إصابة يوميّة الى الاقتراب من رقم الـ 1000 إصابة ومن تخفيض نسبة الإصابات من الفحوصات من الـ 14% الى ما دون الـ 10 % ورفع جهوزية القطاع الصحيّ بتخفيض إشغال أسرة العناية الفائقة من 90% الى 75%.

كواليس

قالت مصادر أمنية إن الهدف من المعلومات التي تم تداولها عن ظهور الصحافي الأميركي المفقود في سورية التشويش على المساعي المبذولة لكشف مصيره وفرض مسارات مختلفة على هذه المساعي عبر رفع الآمال بسرعة الحل لتحريك رأي عام ضاغط قد يؤدي لتخريب ما تمّ تحقيقه.

 

الجمهورية

يتم البحث في تأمين دعم مالي كبير لشركة حيوية تعنى مباشرة بالحياة اليومية في مهلة أقصاها نهاية العام وإلا ستكون أمام مشكلة لأنها ستنعكس على المواطنين.

لن ينسحب حزب ضالع في أزمة إقليمية طالما أن دولة معنية لم تطلب منه ذلك وما زالت في حاجة الى وجوده.

شهد مقر مرجعية روحية عليا منذ فترة ورشة عمل على أكثر من مستوى سياسي وإداري وإقتصادي ونقدي وإنمائي بغية التحضير لورقة عمل تشكل خريطة طريق للإنقاذ الشامل.

 

اللواء

همس

فوجئ موفد أوروبي بالتلميحات المباشرة وغير المباشرة حول مسؤولية الرئيس المكلف عن تأخير تأليف الحكومة؟..

غمز

يتحدث مقربون من غرفة تأليف الحكومة عن ملفات تجاذب خطيرة، تنتظرها، في حال تشكّلت فجأة، وخلافاً لسياق الأمور..

لغز

سجلت ملاحظات على «نقابة سيادية»، لجهة ما تضمنته من مواقف، صنفت «بالمنحازة» في وقت يراهن كثيرون على دورها في إعادة تركيب السلطة!

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