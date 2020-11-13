دياب: الاجراءات لن تنفع اذا لم نلتزم بسبل الوقاية

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وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال مساء اليوم كلمة الى اللبنانيين لمناسبة بدء تنفيذ قرار الاقفال العام غدا للحد من تفشي فيروس كورونا وقال فيها "غدا يبدأ الإقفال في البلد حتى نتفادى الإنهيار الصحي في مجتمعنا ونحمي أنفسنا وأهلنا.

الإقفال في ذاته لبس حلا،الإقفال هو فرصة حتى نرفع من جهوزية البلد الصحية بعد ما ارتفع عدد الإصابات بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.



كل منا بات يشعر أن هذا الوباء صار قريبا منه ؟ الأغلبية انتصروا عليه، لكنهم مروا بمعاناة صعبة.ليس هناك من يتخيل النتيجة وردة الفعل إذا كان المصاب الأب أو الأم أو أي فرد من العائلة.انه احساس فقدان شخص قريب منا من دون ان نكون قادرين حتى على وداعه ليترك فينا جرحا عميقا وحزنا كبيرا".



اضاف:" كثيرون انتقدوا قرار الإقفال. وأنا اتفهم رأيهم ومعاناتهم الإقتصادية.واسمع ردود الفعل من مصادر عدة، ووضع لبنان مثل كل دول العالم، المفاضلة فيه بين الاقتصاد وصحتنا وحياتنا.



أنا شخصيا اختار الحياة والصحة أولوية على الاقتصاد، وأكيد هذا خياركم، اذ لا معنى للاقتصاد من دون حياتنا؟



نحن نقوم بكل جهد حتى نحصل على اللقاحات التي بتحمينا من هذا الوباء بأسرع وقت ممكن.صحيح أن الوباء لا يزال فتاكا وأقوى من قدرة الدول على مواجهته، لكن الحماية منه ليست صعبة أبدا، وليس المطلوب أكتر من الحماية الذاتية:وضع الكمامة وغسل إيدينا دائما، وتعقيم كل ما نستخدمه، وهذا ما يمكن القيام به لتجنيب انفسنا واهلنا المعاناة؟ وبالتأكيد نستطيع فعل ذلك، فاللبنانيون شعب عنيد وقادر على المواجهة والتحدي. وهذا الوباء ليس أقوى من الذي مررنا به، وكل الإجراءات التي تتخذها الدولة لن تنفع اذا لم يلتزم اللبنانيون بوضع الكمامة والتعقيم والتباعد الإجتماعي. وهذا ليس صعبا بالتأكيد فأنا واثق إذا التزمنا سنعود وننتصر ونكون من أوائل الدول التي تتغلب على وباء كورونا، كما في الموجة الأولى.



اناشد كل لبنانية ولبناني وكل مقيم ان تنتبهوا على انفسكم كي تحموا أهلكم، وحتى نعود لحياتنا الطبيعية.حماكم الله.