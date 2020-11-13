فهمي: لست مع قرار الاقفال وماذا عن تزوير لوحات السيارات؟

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أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أنه ليس مع قرار الاقفال التام للبلاد، ورأى أن ما سيحدث غدا ليس اقفالا تاما مع الاستثناءات الكثيرة الموجودة، وقال: "ممكن اتقبل بعض المسبات" من الذين لم يعجبهم الاقفال، لكن هذا القرار أتى من مجلس الاعلى للدفاع ومن الحكومة".

وتوجه فهمي إلى المياومين عبر الـ"ال بي سي" قائلا: "هناك وعد بتقديم مساعدة رمزية لكم.

وأشار إلى أنه تقدم بخطة بديلة عن الاقفال العام لكن لم يتم التوافق عليها لأسباب عدة، وشدد على أنه اذا لم يلتزم المواطن بقرارات التعبئة العامة فلا يمكن الحد من انتشار الوباء.