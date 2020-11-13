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أصدرت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، تزامنا مع قرار الاغلاق بسبب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا، القرار رقم 1270/و.د، الذي قضى ب"تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية وفي كل الدوائر المرتبطة بها، وذلك اعتبارا من صباح السبت في 14/11/2020 ولغاية صباح الإثنين في 30/11/200، ويستثنى من هذا القرار ما يلي:



- البت في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين والمحتجزين، والنظر في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة وفي حالات الضرورة القصوى.





- الأعمال الادارية في الدوائر والأقلام المختصة بتنفيذ ما ورد في البند رقم 1 أعلاه مع مراعاة تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا".