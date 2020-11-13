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جديد إصابات الكورونا في عكار

13
NOVEMBER
2020
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أفاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، عن "تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة شفاء. وتبعا لهذه المستجدات بات اجمالي عدد المصابين المسجلين منذ بدء الازمة حتى اليوم 2117 مصابا".

 

ولفت التقرير الى ان "الحالات الايجابية قيد المعالجة 378، اما اجمالي حالات الشفاء المسجلة منذ منتصف آذار الماضي حتى اليوم بلغ 1702، واستقر عدد حالات الوفاة على 40، ولم تسجل اي حالة وفاة جديدة، وبلغ عدد حالات الحجر المنزلي 427 (مقيمين ووافدين).

 

وقد توزعت الاصابات المسجلة خلال الساعات ال- 24 الماضية على البلدات والقرى التالية:

 

"برقايل 6، ببنين 4، شدرا 3، السويسة 3، فنيدق 3، مشمش 2، حلبا 2، القرقف 2، برج العرب 2، رحبة 2، اكروم 2 ومشحا 2.

 

واصابة واحدة في بلدات: عكار العتيقة، العوينات، منيارة، عندقت، القليعات، القنبر، الزواريب، الدوسة، نهر البارد، البيرة، تل اندة، عين تنتا، خريبة الجندي، عين الزيت وكفرحرة".

 

وتضمن التقرير ايضا "جدولا بمجمل الاصابات المسجلة منذ بدء الجائحة حتى اليوم وتوزعها على البلدات والقرى العكارية".

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