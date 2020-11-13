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بيان لموظفي المصارف بشأن الإقفال العام

13
NOVEMBER
2020
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صدر عن رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان السيد أسد الخوري البيان التالي :

 

عطفاً على قرار الاقفال الذي اتخذته الحكومة لمواجهة التفشي القلق لجائحة الكورونا من 14/11/2020 وحتى 30/11/2020 ، وكون القطاع المصرفي كان من الاستثناءات لضرورة تلبية حاجات المواطنين ، وحيث أن هذا القرار اعتمد "المفرد والمزدوج" في أحقّية التنقّل ، وبعد مراجعة مكتب وزير الداخلية وتأكيده لنا بأن قرار "المفرد والمزدوج" يسري مفعوله على موظفي القطاع المصرفي .

 

لذلك ، وتطبيقاً لمُندرجات قرار الحكومة ، وانسجاماً مع تعميم جمعية مصارف لبنان عدم الاقفال لخدمة الزبائن ولكن بالحد الادنى من عدد الموظفين ، نعوّل وبشدّة على إدارات المصارف وعبر اعتماد جداول المداورة ، أن تأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالمفرد والمزدوج وفقاً للسيارة التي يملكها كل موظف ، وألا تتركه يتدبّر أمره بنفسه ، خاصةً وأن مخاطر القيادة في غير أوقاتها تُعرّض صاحبها لغرامات مالية ، كما وأكد الوزير فهمي عبر إطلالةٍ إعلاميةٍ بأنها ستكون نقطة سوداء على السجل العدلي ، الى جانب أن شركات التأمين قد لا تعترف بالحوادث في هكذا حالات .

 

إن هذا الامر في غاية الاهمية ، ومعالجته لا تتطلب إلا جهد اداري بسيط لتفادي أي تجاوز للقوانين، لذلك المطلوب معالجته من قبل الإدارات المعنية في المصارف ، فيكفي موظف القطاع المصرفي ما عاناه بالأمس وما يُعانيه اليوم في هذه الظروف الغير طبيعية ، ويكفينا ملاحقة مشاكل وتجاوزات نحن في غنًى عنها .

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