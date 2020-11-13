living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون تابع مع كوبيتش مسار مفاوضات ترسيم الحدود وتطبيق القرار 1701 ومع النائب صحناوي مسألة إعادة إعمار المناطق التي تضررت نتيجة انفجار المرفأ

13
NOVEMBER
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا المنسّق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش وعرض معه الاوضاع العامة ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء مداولات الاجتماع الذي عقد يوم الاربعاء الماضي في مقر القوات الدولية العاملة في الجنوب في الناقورة. وتطرق البحث ايضاً الى التقرير الدوري الذي يعتزم السيد كوبيتش تقديمه الى  مجلس الامن حول تطبيق القرار 1701.
 
وتخلل اللقاء كذلك، متابعة تطورات ملف تشكيل الحكومة الجديدة، ومسألة العقوبات الاميركية التي فرضت على عدد من السياسيين اللبنانيين.
 
وخلال الاجتماع، قدّم الرئيس عون التعازي بجنود قوات حفظ السلام في سيناء الذين قضوا في تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلّهم نتيجة عطل تقني.
وحضر الاجتماع عن الجانب الاممي الى السيد كوبيتش، مسؤولة الوحدة السياسية السيدة ساسكيا رامينغ والسيدة لينا القدوة.
 
وعن الجانب اللبناني حضر الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار اسامة خشاب.
 
النائب نقولا صحناوي
واستقبل الرئيس عون النائب نقولا صحناوي واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الداخلية الراهنة ومسألة إعادة إعمار المناطق التي تضررت نتيجة انفجار المرفأ وعملية توزيع التعويضات على المتضررين. وأوضح النائب صحناوي ان الرئيس عون يعمل على تأمين مبلغ 150 مليار ليرة إضافة الى مبلغ المئة مليار ليرة الذي امّنه سابقاً، وذلك لتسهيل عملية عودة المتضررين الى منازلهم بسرعة.
 
تعزية برئيس وزراء البحرين وعريقات
الى ذلك ابرق الرئيس عون الى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، معزياً بوفاة رئيس الوزراء الامير خليفة بن سليمان آل خليفة، كما ابرق الى رئيس دولة فلسطين محمود عباس معزياً بوفاة المرحوم صائب عريقات.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout