هذا ما جرى في لقاء باسيل - دوريل

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في إطار زيارته للقيادات السياسية والحزبية، استكمل الموفد الفرنسي باتريك دوريل جولته. فالتقى في الرابية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وأفادت مصادر مطلقة ان باسيل اعاد ترتيب الافكار وأجرى مطالعة لتبيان مدى مصلحته بإنجاح المبادرة بدءا من لقاء الصنوبر، وأظهر له بالمسار كل عملية تسهيل قدمها التيار المتمثلة بالقول أنه يقبل بكل ما يتفق عليه الحريري مع رئيس الجمهورية، وهذا اعتبرناه نحن قمة التسهيل، وكان جواب الموفد الفرنسي بالموافقة على كلام باسيل.

واعتبرت المصادر أن خلاصة موقف باسيل انه عندما يكون هناك ثقة بين الفرقاء ومعاملة بالمثل مع كل الناس أي المعيار الواحد، لن يعود هناك أي سبب لتأخير الحكومة.

وقال باسيل لدوريل: إسأل الحريري " بيقلك ما في شي بالشخصي ييني وبينه، وما في الا كل مودة وانا ما بشخصن المشاكل ".

وأكد باسيل " نحن اكثر المعنيين بإنجاح المبادرة الفرنسية ونحن المعنيين مباشرة وليس من المعقول الا ان نكون ايجابيين".

يذكر ان الكلام بين دوريل وباسيل كان محصور بموضوع الحكومة وأبدى الفرنسيون اهتمامهم لإنجاح مبادرتهم.