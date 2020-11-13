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لقاء الكتروني لهيئة قضاء زحلة مع النائب زياد اسود

13
NOVEMBER
2020
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في لقاء الكتروني عبر تطبيق zoom ، وبدعوة من لجنة العلاقات العامة في هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر ، تساءل النائب زياد اسود في سرده مسألة العقوبات الاميركية على رئيس التيار جبران باسيل:هل القصاص على مبادئ اساسية اخليت فيها؟ شو العقوبات ولماذا والى اين؟
 
اذا العقوبات تتعلق بالفساد السؤال من يعاقب ومن الذي يعاقب وعلام يستند لمعاقبتنا؟ هل مخالفة القوانين والفساد او لابعاد اخرى تحت عناوين وهمية. ولفت الى ام المعاقب لبنان والذي يعاقب جهة اجنبية. واذا النوايا حسنة والعقوبات لتحصيل حقوقنا فلنتذكر عام ١٩٩٠ عندما نصبت مجموعة ادارت البلد وقاموا بنهبه وتقسيم الغلة بين بعضهم البعض فلو وضع جبران باسيل بين هؤلاء وحاسبوا الجميع فكنا تفهمنا ولكن العكس عو الذي حصل.
 
وتساءل ايضا لم تطلب اميركا من اللبنانيين الفراق بين بعضهم وتطلب من التيار فك التفاهم مع حزب الله متفهما ان كل الخطط التي حيكت لخربطة الوضع لم تفلح حتى وصل ميشال عون لرئاسة الجمهورية فعادت نفس المجموعة لتطويعنا وفرض ما يريدون علينا . ورأى ان العقوبات سببها كل ذلك وليس ترسيم الحدود وهنا شدد على ان المزايدة علينا بالوطنية ممن تخلى عن  امتار كتيرة ايام حكومة السنيورة لن تمر.
 
وذكر بانه شخصيا قدم اكثر من اخبار حول الفساد وابرزها عن التهريب عبر المرفأ وللاسف هناك موظف عطل هيبة القانون وحمى التهريب.
 
وقال : ولا اي اخبار وصل لنتيجة بسبب ماذا؟ اكيد ليس التيار من يوقف الملفات بل الحقيقة ان هناك من يعرقل بناء الدولة وهنا السؤال: هل العقوبات ستساعد على كشف الحقيقة ومعرفة اين هدرت اموالنا؟
 
واكد ان السبب الاساسي هو سوء الادارة في البلد واولها القضاء اللبناني المقصر عن ضبط الامور ولم يرسم اي اطار لسياسته القانونية فسمح بذلك تدخل الخارج فينا.
 
وحمل الدولة ككل التقصير الخاصل من التسعين اذ لم تبني اي اسس لاقتصاد يمكن ان يقفل الفجوة الناتجة عن الديون المترتبة علينا فيطرح اليوم موضوع المقاومة والغاز والنفط وموضوع النازحين وكل هذه الامور التي تغير ديموغرافيتنا.وكل ذلك بسبب التقصير في بناء الدولة.
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