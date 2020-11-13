سيزار ابي خليل: الفريق القانوني في التيار الوطني الحر سوف يتحدى العقوبات امام القضاء الاميركي

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أوضح نائب تكتل لبنان القوي سيزار ابي خليل ان الفريق القانوني في التيار الوطني الحر سوف يتحدى العقوبات امام القضاء الاميركي. معتبرًا ان "التيار لديه نظامه الداخلي وباسيل تولى الرئاسة وسوف يبقى رئيس التيار طالما يتم انتخابه."



وقال في حديث للـLBCI عبر برنامج "نهاركم سعيد": لسنا كغيرنا و"ما منمشي ع remote control أو عأجندة خارجية" ونبحث عن مصلحة البلد ورأينا كيف أثرت العقوبات إيجاباً علينا من خلال موجة التعاطف الشعبي مع باسيل أو مع التيار."



وأعلن ان التيار الوطني الحر لا يزال يسهّل تشكيل الحكومة الى اقصى الدرجات. لافتًا الى انه "عندما يتم اعتماد معايير موحدة يمكن تشكيل الحكومة في غضون ٣ ساعات".



ورأى ان "توجُّهنا الغربي مع تمسُّكنا بمشرقيتنا هو أمر معروف واليوم تحررنا في الداخل والخارج ونحن سنختار اللبناني على الغريب في كل مرة".



وفي سياقٍ منفصل، اعتبر ابي خليل ان "تيار المردة تيار محدود بموقع محدود لديه ارتباطاته الساسية ولا علاقة لي بالامر".