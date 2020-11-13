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منخفض جوي مساء غد والطقس يتحول الى ماطر بغزارة مع ثلوج

13
NOVEMBER
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم بسحب مرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة، يتحول فترة بعد الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتهطل امطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية. وجاء في النشرة الاتي:


- الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء السبت، حيث يبدأ تأثير منخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية يؤدي الى طقس متقلب وماطر.
- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل : من 20الى 25 درجة مئوية في الظل .


- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم اجمالًاد مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
السبت: قليل الغيوم بسحب مرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة، يتحول فترة بعد الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتهطل امطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية.
الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وامطار متفرقة غزيرة اعتبارا من الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد ورياح ناشطة، كما يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات. تخف حدة الامطار ليلا و تتساقط الثوج على الجبال التي تعلو عن 2200متر.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة وهطول امطارخفيفة محلية صباحا وثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق خاصة شمال البلاد .


- الحرارة على الساحل من 13 الى 27 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 8 الى 21 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية - شرقية، سرعتها بين 10 و 30كم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70 %.
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء 25 درجة.
- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,09
- ساعة غروب ال

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