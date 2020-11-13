حقٌّقت لائحته انتصاراً ساحقاً في انتخابات التنس أوليفر فيصل رئيساً لولاية رئاسية ثانية بجدارة الداعوق وزوين نائباه...كتورة للسر وخليفة للصندوق

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انتُخبت لجنة ادارية جديدة للاتحاد اللبناني للتنس برئاسة أوليفر فيصل خلال الجمعية العمومية الانتخابية التي انعقدت في القاعة الكبرى التابعة للنادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك.

وأعادت عائلة التنس اللبنانية الثقة بالرئيس فيصل وبلائحته المكتملة المؤلفة من تسعة أعضاء لولاية جديدة مدتها اربع سنوات في انتخابات سهلة جداً للائحة فيصل التي ضمّت اربع سيدات وهي "كوتا نسائية" مرتفعة جداً.ونجحت اللائحة الفائزة في حصد الأصوات حيث بدا منذ بداية فرز الأوراق ان لائحة فيصل(نال 27 صوتاً من اصل 28 واعتُبرت ورقة واحدة ملغاة اي حصل فيصل على 27 صوت من اصل 27 ناد يحق له التصويت ولهذا الأمر دلالة واضحة على الثقة التي منحتها الجمعية العمومية للاتحاد بفيصل وبلائحته) تتّجه الى فوز كاسح على لائحة مؤلفة من ثلاثة اعضاء نال فيها ألان رزق اربعة اصوات وكل من وسيم سيقلي وابراهيم ابو شاهين صوتين.

فبحضور المحامي فرنسوا سعادة ممثلاً اللجنة الأولمبية ومحمد عويدات وجوانّا رمّال ممثلين لوزارة الشباب والرياضة،أجريت العملية الانتخابية وترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً مندوب نادي الجمهور سمير شاغوري الذي تلا أسماء المرشحين الاثني عشر لملء المقاعد التسعة داخل اللجنة الادارية.ثم اشار الى حضور 28 ناد من اصل 30 ناد يحق لها التصويت لتنطلق العملية الانتخابية وسط تنظيم لافت واجراءات صارمة للوقاية من وباء كورونا .وبعد فرز الأصوات جاءت نتيجة التصويت كالآتي مع العلم انه تم الغاء ورقة واحدة لعدم قانونيتها :

-الفائزون: اوليفر فيصل(27 صوتا)،سيرج زوين(25)،حسان الداعوق(25)، ريمون كتورة(25)، لين بشّور(25 )،ديزيريه خليفة(25)،ناهيا ابو خليل(25)،نبيل قبيطر(24) وميرنا ابو مراد خوري(24).

-الخاسرون:ألان رزق(4)،وسيم سيقلي(2) وابراهيم ابو شاهين(2).

ومع اعلان النتائج دوى التصفيق في القاعة .ثم عقد الأعضاء الفائزون جلسة توزيع المناصب وجاءت نتيجتها كالآتي:أوليفر فيصل(رئيساً)،حسان الداعوق(نائباً للرئيس)،سيرج زوين(نائباً للرئيس)،ريمون كتورة( أميناً للسر)،ديزيريه خليفة(امينة للصندوق)،ميرنا ابو مراد خوري(محاسبة)،نبيل قبيطر ولين بشّور وناهيا ابو خليل (أعضاء مستشارين).

العمومية العادية

وسبق الجمعية العمومية الانتخابية جمعية عمومية عادية مخصصة لتلاوة واقرار البيانين الاداري والمالي عن عام 2020 واستُهلّت بالنشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيبية من الرئيس فيصل الذي شكر الجمعية العمومية على ثقتها طيلة السنوات الأربع المنصرمة مضيفاً ان اللجنة الادارية كانت على قدر الطموحات .وتحدث فيصل عن انجازات محققة خاصة على صعيد المنتخبات الوطنية بكافئة فئاتها العمرية وعلى رأسها فريق كأس ديفيس.واعتبر ان عام 2020 كان صعباً على الصعيدين الأقتصادي والصحي واضاف ان انتخابات اللجنة الادارية الجديدة ستتم في اجواء ديموقرطية وفي ظل روح رياضية بين المرشحين .ونوّه فيصل بالأندية على تعاونها المثمر وباعضاء اللجنة الادارية الذين عملوا بيد واحدة وبروح تضامنية عالية .كما وجّه الشكر الى الأعضاء الذين لم يترشحوا وهم نائبي الرئيس باتريك مخباط وعارف مارديني والأمين العام الأن صايغ وبعضوي الاتحاد روجيه باسيل ونيقولا ساسين .كما نوّه بالصداقة التي تربطه منذ عقود عدة بمندوب نادي بودا المدرب "الصديق" جوني عبدالله .وتابع"لقد بنينا للمستقبل لمصلحة لعبة التنس وبدأنا نحصد ما زرعناه.سأوضح أمراً هاماً بأن ما ساهمتُ به من مبالغ خلال ولايتي هي بمثابة هبات للاتحاد وليست بمثابة دين أبداً ولا يمكن لأحد بأن يشكك بنزاهة الاتحاد"وختاماً وجّه فيصل الشكر الى النادي اللبناني للسيارات والسياحة لاستضافته الجمعيتين العموميتين.ثم تلا امين عام الاتحاد ألان صايغ محضر جلسة الجمعية العمومية السابقة التي انعقدت في شباط الفائت والبيان الاداري المفصّل والوافي عن العام الجاري وتم التصديق عليهما بالاجماع .كما تلت امينة الصندوق ديزيريه خليفة البيان المالي عن عام 2020 المفنّد بالأرقام وجرى التصديق عليه بالاجماع ايضاً .

وكانت لرئيس نادي المون لاسال جهاد سلامة مداخلة شكر فيها رئيس وأعضاء اللجنة الادارية للاتحاد على عملهم الدؤوب من أجل مصلحة اللعبة منوهاً بالجهد الذي بذله امين عام الاتحاد ألان صايغ (ممثل النادي في الاتحاد) متعاوناً مع الرئيس وسائر الأعضاء خلال الأربع سنوات المنصرمة.