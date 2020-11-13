طائرة أميركية في قاعدة رياق.. هذه مهمتها

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كشفت مصادر أنّ الطائرة الأميركية التي هبطت في قاعدة رياق البقاعية، كانت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس لا تزال في مطار رياق "وربما تنتظر تسلّم الصحافي الأميركي أوستن تايس لنقله إلى واشنطن".

وأوضحت لـ"نداء الوطن" أنّ "المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم كان قد وضع اللمسات الأخيرة على عملية إطلاق سراحه من سوريا خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، وعلى الأرجح فإنّ عملية تحريره تمت أو ستتم خلال ساعات بعد نقله براً من دمشق عبر معبر المصنع الحدودي إلى مطار رياق وتسليمه إلى الأميركيين".

ونقلت مصادر صحافية في واشنطن ليل أمس معلومات تشي بأنّ مهمة الطائرة الأميركية متصلة فعلاً بعملية تحرير الصحافي تايس، مشيرةً إلى أنّ سلسلة الأسئلة الاستيضاحية التي وجهت إلى معنيين بهذا الملف قادت إلى جواب واحد مفاده: "نعم أوستن تايس في طريق العودة إلى الوطن".