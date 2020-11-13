living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 تشرين الثاني 2020

13
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

خفايا

قالت مصادر متابعة العقوبات الأميركية إن وزيراً سابقاً من خارج حلفاء حزب الله يرجّح أن تستهدفه العقوبات بتهمة الفساد لمنح المصداقية للعقوبات بعدما هزّت العقوبات السابقة هذه المصداقية. وقالت المصادر إن ما بثته قناة تلفزيونية عن ملفات فساد نسبتها للوزير السابق يقع ضمن برنامج تعاون مموّل من السفارة الأميركية.


كواليس

دعت جهات دبلوماسية إلى مراقبة جولات اليوت ابرامز ومايك بومبيو في المنطقة واستكشاف ما تحمله بين فرضيتي تصعيد أمني وعسكري أو التسريع بقرار سحب القوات الأميركية من سورية والعراق وأفغانستان. وهذا ما يؤكد أو ينفي التفسيرات المتداولة لإقالة الرئيس الأميركي لوزير دفاعه.

 

الجمهورية

كشف مرجع حكومي سابق أنه نصح أحد المسؤولين بأن يحصن نفسه جيداً من الالغام التي سيزرعونها في طريقه، لانهم لن يسمحوا له بأن ينجح.

لوحظ ارتفاع أعداد الاطباء والعاملين في القطاع الصحي الذين يغادرون لبنان بسبب الازمات المتراكمة.

اعتبر مرجع مالي أن الاستقرار السياسي هو الشرط الاول للإنطلاق في ورشة إعادة الروح الى القطاعات الاقتصادية والمالية
وغيرها من القطاعات المأزومة.

 

اللواء

همس

حسب مصادر قريبة من بوتقة التأليف، فالحكومة على نار قوية، ولكن بلا حرارة أو دخان!

غمز

يهتم سفير دولة شرقية بمعرفة كيفية تواصل سفيرة دولة كبرى مع مرجعين كبيرين بعد عقوبات فرضت على مقربين منهما..

لغز

علق سياسي مخضرم على كلام كبار المسؤولين أمام الموفد الفرنسي، معرباً عن سخريته، من قدرة هؤلاء على ركوب الموجات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout