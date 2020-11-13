عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 تشرين الثاني 2020

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الأخبار

تهويد القدس بالمال الإماراتي

«سيليكون فالي» نسخة إسرائيلية

فشل فرنسي وحريري في استغلال العقوبات الأميركية: لأ أفق لتأليف الحكومة

‫التحقيق في انفجار المرفأ: فرع المعلومات يُغضب المحقّق العدليّ

‫بلدية بيروت «أحرقت» 40 مليون دولار «لعيونك»!

البناء

مساومات أميركيّة لمقايضة فوز بايدن بالأغلبيّة في الكونغرس… وترشّح ترامب في 2024

لبنان لعودة النازحين برعاية روسيّة... والمقداد يعلن تأمين السكن والمدرسة والطبابة

دوريل يدعو لحكومة ترضي الجميع لتأمين زيارة ثالثة لماكرون وإطلاق مؤتمر الدعم

الجمهورية

ماكرون: لحكومة قبل مؤتمر الدعم

الإقفال لمواجهة كورونا

مهمة دوريل تعوم حكومة الاختصاصيين..وحزب الله للتعاون

اللواء

«شركاء المبادرة» يغرقون موفد ماكرون في عقبات التأليف

8 آذار لإسقاط المداورة وتعويم دور الأحزاب... و100 ألف كورونا بعد 100 يوم على انفجار المرفأ