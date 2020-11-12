صدور تقرير مستشفى الحريري.. وهذا ما جاء فيه

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اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا و/ Covid-19 ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى . وفيه:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 575 فحصا

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 6



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 661 حالة شفاء



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30



- حالات وفاة: 0.