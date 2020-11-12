مفوض هيومن رايتس أشاد بقرار الاقفال العام: لاتاحة اجراء فحوصات PCR مجانا لكل المواطنين

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أشاد السفير المفوض لـ"هيومن رايتس" لبنان رومانس رعد في بيان، بقرار الحكومة الاغلاق العام لمدة خمسة عشر يوما، آملا أن "يؤدي ذلك الى تدني نسبة الاصابات التي اصبحت ارقامها مخيفة في الفترة الاخيرة".

وشدد على "ضرورة اتاحة اجراء فحوصات PCR بالمجان لكل المواطنين"، وقال: "ان حماية صحة الانسان حق انساني تضمنه شرعة حقوق الانسان العالمية، ونجد الاف المصابين في لبنان لا يخضعون لفحص كورونا بسبب كلفتها العالية وضيق أحوالهم المادية، إضافة الى أن الفحوصات التي تجرى في الاقضية من قبل مراكز الترصد الوبائي لا تعطي نتائجها قبل أسبوع أو عشرة أيام بدل يوم أو يومين، مما يساهم في انتشار العدوى الوبائي وصعوبة مواجهته".

أضاف: "ان الظروف الشديدة الصعوبة التي يعيشها اللبنانيون وخاصة على الصعد الاقتصادية والمعيشية تدفع خيرة شبابنا الى الهجرة والتفتيش عن سبل أفضل للعيش، ومع اتاحة فرص ابرام عقود السفر والعمل عبر الانترنت، يقع العديد من هؤلاء الشباب ضحايا شركات وهمية تعمل على اقتناصهم واستغلالهم. لذلك، يجب التيقظ والتحقق من شرعية وقانونية أي شركة يتعاقدون معها، حتى لا يقعوا في أفخاخ هذه الشركات الوهمية التي لطالما حذرت منها منظمات انسانية دولية تابعة للأمم المتحدة وهذه الشركات تعمل على الاتجار بالبشر وخاصة صغار السن منهم".