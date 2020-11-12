living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البستاني: أطالب بالسرعة في تشكيل الحكومة لكي تقوم باسرع وقت بالمهام الملقاة على عاتقها في عملية النهوض الاقتصادي

12
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت ظهر اليوم لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا في المجلس النيابي برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور النواب الأعضاء.
حضر الاجتماع وزير الاقتصاد راوول نعمة ومدير عام الوزارة محمد أبو حيدر.
بعد الاجتماع تحدث رئيس اللجنة النائب البستاني قائلا:
لقد تم بحث عددا من النقاط أهمها:
١_ موضوع الإهراءات والطحين، حيث تبين أن كمية الطحين التالفة هي بحدود ٣ طن وهذا لا يذكر بالنسبة للكمية المخزنة والبالغة ١٠ الاف طن. وتبين ان الوزارة قامت بكل ما عليها في هذا المجال، وقد تمنينا على الوزارة الإسراع في توزيع الطحين، وهنا نناشد وسائل الإعلام توخي الدقة عند تناول هذا الموضوع.
أما موضوع الإهراءات فقد طالبنا باستعجال بناء إهراءات جديدة، وهنالك خطة لبناء ٣ إهراءات في طرابلس وبيروت والبقاع حثى لا يبقى مخزون القمح في مكان واحد. كذلك تبين ان القمح المتبقي في الإهراءات غير صالح لا للاستهلاك البشري ولا حتى الحيواني.

٢- تم بحث موضوع الدعم الذي يشكل في هذه الظروف حاجة وضرورة لكي يستطيع المواطن من الصمود، وبالتالي ينبغي الاستمرار به. وتبين أن للوزارة خطة تقوم على ترشيد الدعم بحيث يصار إلى تقليص الأصناف المدعومة وزيادة حجم الدعم، لا سيما على السلع المحلية وهكذا نساهم في تحفيز الصناعة الوطنية واستهلاك المنتج اللبناني.
كذلك هنالك فكرة لدى البعض لإعطاء الدعم مباشرة إلى المواطن بدلا من دعم السلع.


٣- كذلك بحثنا في موضوع المرفأ وضرورة الإسراع في التحقيق لكي تحصل شركات التأمين على التقرير، لأن بدونه لا تستطيع الشركات دفع التعويضات للأبنية والشركات المؤمنة والأفراد ولا سيما السيارات، علما أن حجم الممتلكات الخاضعة للتأمين لا يتجاوز ١٠% من مجموع الممتلكات.
كذلك تطرقنا إلى موضوع الدخول والخروج من المرفأ وضرورة تشديد المراقبة.
كذلك تطرقنا إلى موضوع التجديد التلقائي لبوالص التأمين الخاصة بالمستوعبات وذلك من دون الكشف عليها، ليتبين أن هذه العملية تتم منذ العام ٢٠١٢ وبالتالي ربما كانت إحدى الأسباب التي ادت إلى التسبب بانفجار المرفأ.

من هنا فإنني أطالب بالسرعة في تشكيل الحكومة لكي تقوم باسرع وقت بالمهام الملقاة على عاتقها في عملية النهوض الاقتصادي.
وانني بالمناسبة اتقدم بالشكر للزميل النائب السابق نعمة افرام الذي كان قد تقدم بخطة خمسية للنهوض الاقتصادي، التي سننكب على دراستها وكذلك دراسة خطة ماكينزي لوضع رؤيا إقتصادية شاملة تناسب المرحلة المقبلة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout