نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق طارق الخطيب يزور عكار

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ترسيخاً لسياسة التيار الانفتاحية على سائر مكونات النسيج الوطني اللبناني، واستكمالا" لسلسلة اللقاءات السابقة والناجحة في عكار قام نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون العمل الوطني معالي الوزير طارق الخطيب بزيارة لمنطقة عكار التقى فيها عددا من الشخصيات والفعاليات الدينية والحزبية والمحلية رافقه فيها منسق القضاء في عكار المحامي أ.فادي اسطفان و مساعد المنسق أ. أحمد سويد ومسؤول العلاقات العامة في هيئة القضاء د. علاء مخول، المهندس عفيف نسيم والمحامي أ. رمزي دسوم.

1- زيارة سماحة مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا.

استهل معاليه الزيارة بلقاء مع سماحة مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا بحضور مدير مكتب دار الإفتاء في عكار الشيخ هشام اسماعيل والشيخ عبد الرحمن، وذلك في مكتب سماحة المفتي في بلدة برقايل العكارية، وقد تم التطرق في اللقاء الى موضوع الحرمان وما تعاني منه منطقة عكار على وجه الخصوص من ضعف في الخدمات و الانماء مقارنة بسائر المناطق الأخرى ، إضافة الى موضوع وباء كورونا و أثره على الحياة ككل ، كما حاز موضوع اللامركزية الإدارية حيّزا من النقاش و في هذا الاطار كان هناك دعوة الى التوسع في إقرار هذا البند لما فيه من تسهيل لحياة المواطن في مناطق الأطراف ، و قد نقل معالي الوزير الخطيب لسماحة المفتي تحيّات رئيس التيار معالي الوزير المهندس جبران باسيل و منه لكل المرجعيات الدينية الإسلامية و المسيحية في عكار و أكّد باسمه و باسم جميع التياريين انفتاح التيار على كل ما هو إيجابي يصب في مصلحة المواطن على امتداد مساحة الوطن وعلى كل ما من شأنه أن يزيل عبء الصعاب عن المواطن الكادح في ظل ّ الظروف الرّاهنة الّتي يجمع على صعوبتها سائر الأطراف المحليون على الرّغم من الاختلافات و التباينات في وجهات النظر داعياً الجميع الى اعلاء لغة الحوار ، فهو السبيل الأنجح للوصول الى مساحات مشتركة من أجل النهوض بالوطن ، كما شدّد معاليه على أهمية التواصل و التلاقي ، ووضع الخلافات السياسية جانباً اذ جل ما يطمح اليه المواطن اليوم هو تحقيق أدنى مقومات الحياة و الصمود و تلبية حاجاته الضرورية ، فالمواطن اليوم يأن تحت وطأة العوز و القيادة في التيار تسمع أنينه و يؤلمها ذلك، و اذ تعبر عن ألمها ،تعلن أن يدها ممدودة للجميع ، و أنها ترفع راية الحوار البنّاء نهجاً معتبرة أن الخلافات السياسية متى وجدت ،ماهي الا اجتهادات على كيفية إدارة الأمور لكل طرف فيها رؤيته و طريقته ، فالاحترام المتبادل و الحوار هو ركيزة أساسية لإنقاذ الوطن ، و أما التفاصيل فتبقى مدار نقاش و درس ، يمكن الاختلاف عليها و من الممكن حتى الاتفاق و تبقى القضية الأوحد التي نجمع عليها جميعاً هي مسألة بناء الدولة التي تُحترم فيها حقوق المواطن الذي عليه أن ينتهج ثقافة الانتماء الى الوطن بعيداً عن التبعية و البغضاء ، مثمنّاً رسالة الأديان التي هي كالينابيع الدفّاقة ، فكل الأديان أمرت بخدمة الانسان و حسن تدبير أموره .

كما تطرّق معاليه، الى موضوع حادثة الأخ الرفيق كمال البستاني حيث عبّر معاليه عن أسفه العميق وعن ألمه وألم سائر التياريين لسقوط " ابن " من أبناءنا ومن أبناء عكار في هذه الحادثة الأليمة وإذ يقدر عاليا الم أهل الفقيد، عبّر معاليه عن احتضان التيار لهذه الحادثة داعياً الى أن تأخذ العدالة مجراها ، فالمشتبه به بريء حتى تثبت ادانته، أما اليد فهي ممدودة للجميع ، كما شدّد على ضرورة حصر الاشكال في مكانه ، على اعتبار أنه وليدة ساعته ، و ليس هناك أي خلفيات سياسية أو حزبية أو عائلية أو حتى ثأرية وراء هذا الحادث الأليم الذي سقط فيه الشاب الشعار.

أمّا سماحة المفتي فقد أشاد بموقف التيار وقدّر البيان الذي صدر فيما يختصّ بطريقة التعاطي مع الحادثة، كما دعا الى عدم السماح لأحد بأن يصطاد بالماء العكر، مثمناً الباع الطويل لدى التيار وقياداتهم و حكمتهم في التعاطي مع الأمور ككل ، و تاريخهم في المنطقة يشهد على ذلك و هو ليس بجديد على سلوك التياريين و أخلاقهم و حكمتهم و انفتاحهم على سائر مكونات النسيج العكاري، و ما موضوع المصالحة الأخيرة التي تمّت في مكتب التيار عقب حادثة احراقه الا صورة متجسدة عن أخلاقيات التيار و فكر التسامح و التلاقي لديه، مقدّرا الخطوة و معرباً عن تقديره لمواقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متمنياً التوفيق في الإسراع بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس المكلف دولة الرئيس سعد الدين الحريري ، ناقلا كل التحيات لرئيس الحزب معالي الوزير جبران باسيل .

واستطراداً، قام الأستاذ فادي اسطفان، منسق القضاء بوضع صاحب السماحة بصورة حيثيات ملف الحادث وقد شدد على ضرورة حصر الحادث بمكانه وبأنه حادث آني عرضي لا خلفيات وراءه (ابن وقته) معتبراً أن جرح أهل الفقيد هو جرح لكل التياريين في عكار مؤكدا وقوف التيار الى جانب عائلة الفقيد إضافة الى وقوف التيار الى جانب الأخ كمال البستاني لكونه من أبناء التيار وعائلته وصولا الى حصوله على محاكمة عادلة، من هنا دعا الى ضرورة اعلاء صوت العقلاء ومتابعة الموضوع مع أصحاب الشأن من الواعين والحكماء.



2- زيارة رئيس بلدية ببنين د. كفاح الكسار

بعد زيارة سماحة مفتي عكار، قام الوزير الخطيب مع الوفد المرافق بزيارة رئيس بلدية ببنين د. كفاح الكسار في دارته ببنين

حيث كان باستقباله مع مجموعة من أبناء البلدة والمجلس البلدي فيها و قد أعرب الكسّارعن غبطته وسروره بهذه الزيارة التي يقدّرها عاليا، و قد أعرب عن احترامه العميق لمعالي الوزير الخطيب القادم من بيئة وطنية أعطت للوطن الكثير. بداية اللقاء مع الكسّار كان بكلمة وجدانية للوزير الخطيب حيث عبّر للدكتور الكسّار عن اعتزاز التيار بهذه العلاقة الطيبة شاكراً له حكمته و موقفه النبيل و على ما قام به في سياق اتمام المصالحة بعد حادثة حريق مكتب التيار في منيارة ، و قد عبّر معاليه عن أن التيار تجاوز بطول أناة ارتدادات الحادثة و أن صفحتها طويت الى غير رجعة ، و شدد على نقاط الالتقاء الجامعة لكل مكونات الوطن و النسيج العكاري و هي بالتالي مدماك بناء لبنان الجديد و اذ حيّا الخطاب العقلاني للدكتور الكسار ، نقل معاليه الى د. كسار تحيّات رئيس الحزب معالي الوزير جبران باسيل.

أمّا الكسار فقد كانت له مطالعة وجدانية فكرية و أخلاقية (فاتنا تسجيلها بالصورة و الصوت أبدى فيها كل الايجابية نحو التيار ) عبّر فيها بكل روح انفتاح و محبّة و تقدير عن التالي :

- شكر الكسّار التيار الوطني الحر قيادة ومحازبين على الشّرف الكبيرالذي أولوه له بالقيام بهذه الزيارة الى دارته.

- التقدير الكبير للوزير الخطيب و قد حيّا فيه هذه الصورة الوطنية و المجد الوطني المجبول بالخير و الفضيلة .

- اعتبر الكسار أن عمل المصالحة كان فعل تواضع من التيار وتعالي عن الجرح ، و قد سمّى عملية المصالحة و اللقاء الكبير في مكتب التيار "باحتفال المسامحة"

- شدد الكسار على فكرة أن حادثة احراق مكتب التيار كانت وليدة "اندفاعات بريئة" غير مًوجّهة من قبل بعض الثوّار ، و اعتبر أنهم ضحيّة اهمال و ألم و حرمان على الجميع احتضانهم لما يعانون منه من معاناة و على الجميع أن تتضافر جهودهم لمعالجة مشاكلهم ، حتى لا يحذوا حذو العديد ممن ركبوا موجة الثورة و غرر بهم من جهة أو أخرى لأهداف مشبوهة و باتت معروفة و مكشوفة أمام الجميع، و أتت المصالحة لتريح الجو العام في عكار و تضع مدماكاً في الاتجاه الصحيح.

- عبّر الكسار بلغة جميلة و بليغة عن تقديره و احترامه الكبير لمعالي الوزير باسيل ، و نهج العماد عون و قال فيه أن العماد عون ما حمل يوماً سلاحاًغير شرعيّاً ،خاض حربين واحدة بوجه اسرائيل و أخرى بوجه الميليشيات و بكلا الحربين كان صوت الشعب الذي يسعى الى الحياة و بناء الدولة و أنّه كان صوت البيئة السنية التي لم تحمل حينها أي سلاح غيرسلاح الدولة .

- دعا الى تعميم تجربة التيار في عكار على سائر القطاعات لما رآه من حسن تدبير و ترفّع عن الصغائر في شتّى المواضيع التي تم التعاون فيها و آخرها موضوع المصالحة ، مثمّنا" و مثنياً على دور المنسق فادي اسطفان و أفراد الهيئة في هذا الخصوص .

3- زيارة الرفيق هزّاع العثمان

بعد زيارة رئيس بلدية ببنين انتقل الوفد لزيارة الرّفيق هزّاع العثمان ، و كانت مناسبة لتعزيته بوفاة والده و قد نقل معالي الوزير الخطيب ، تحيات و تعازي رئيس الحزب معالي الوزير جبران باسيل .



4- زيارة الحاج محمود حدارة (المرشح عن المقعد السني على لائحة التيار في الانتخابات النيابية 2017 )

المحطة الرابعة كانت في دارة الحاج محمود حدّارة و كانت مناسبة لتعزيته بوفاة الحاج خالد حدّارة ، و تمحور النقاش حول فرادة عكار في مفهوم العيش المشترك كما تطرق النقاش الى الحاجة الملحة للخدمات و الانماء نظراً الى ما تعانيه المنطقة من حرمان .



5- زيارة منفذية الحزب السوري القومي الاجتماعي في حلبا

من ثم انتقل الخطيب مع الوفد المرافق الى منفذية الحزب السوري القومي الاجتماعي حيث كان بالاستقبال منفذ عام عكار ساسين يوسف مع عدد من مسؤولي المنفذية ، و قد عبّر يوسف بالتالي :

- يقدر الحزب القومي في عكار التفاتة معالي الوزير الخطيب الخاصة و اهتمامه بمنطقة عكار.

- إن العقوبات الأميركية على الوزير باسيل هي وسام على صدره .

- يستنكر الحزب القومي اتهام الوزير باسيل بالفساد و الاساءة بحقه و الحملة المنظمة ضده و التعمية عن من هم أساس و رموز الفساد.

- الوزير باسيل ربح ثقة الناس و هذا رأي القوميين و قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي



أما الوزير الخطيب فشكر يوسف على العاطفة النبيلة بحق الوزير باسيل و التيار كما حيّا العقلانية الدّائمة في خطاب القوميين و أشار الى النقاط المشتركة بين الحزبين تحت المظلة الاستراتيجية و هي الفكر العلماني ، الرؤية الوطنية الواحدة و النظرة من الصراع العربي الاسرائيلي اضافة الى تلمس الطرفين لأوجاع الناس و هموم المواطنين التي يجب على الجميع أن يقاربها بروح حوارية بعيدة عن الكيد .

كما اعتبر الخطيب أنه واجب على كل القوى السياسية أن تقوم بالالتفات الى عكار و زيارتها و الوقوف على احتياجاتها ، كما عليها أن تسمع أنين ووجع و هموم العكاريين و من غير المسموح أن تبقى العاصمة و محيطها ينعمون بالانماء و أن تبقى مناطق الأطراف محرومة من أي التفاتة انمائية فعكار قدّمت الكثير من الشهداء ، سواء في الأحزاب الوطنية أو من أبناءالمؤسسة العسكرية و هو وسام على صدرعكار.

أما في موضوع العقوبات فقد عبّر الخطيب عن أن التيار ينظر لها أيضاً على أنها وسام على صدره ، و أن التيار يدرك جلياً حجم الأثمان التي يدفعها و سيدفعها نتيجة لخياراته الوطنية ، ومن غير الوارد أن يبدّل التيار و الوزير باسيل هذه القناعات اذ ما من أحد دفعنا لأخذها بل هي من صلب ايماننا و من صلب نهج و مدرسة العماد عون و هو ما يفاجأ الجميع بمدى صلابة هذه الخيارات ، حتى أن الأميركيين تفاجأوا بصلابة هذه المواقف .

و اذ جدد الخطيب شكر القوميين على هذه العاطفة الوطنية اعتبر أن فيها من الحق ، مقدارا لن يثنينا عن متابعة هذا النضال متمنياً أن تستقطب طريق الحق كل القوى و أن تتكلل هذه الجهود بانتصار في بناء الدولة المدنية كما الانتصار على العدو الاسرائيلي .

كما دار نقاش و دي و صريح عبّر فيه "يوسف" عن ما يلي :

- ان العلاقة بين الحزبين في عكار هي ليست بجديدة و هي مبنية على الأخوة و الصداقة و عاد بالحديث الى مجزرة حلبا التي وقعت في 11 أيار 2008 التي تحدّث عنها و أشار الى أن الاشكال بدأ لحظة الهجوم الأول على مكتب التيار حين قام القوميون بالدفاع عن المكتب و من ثم انتقل الى ساحات المنفذية .

- أبدى عتباً أخوياً من ناحية عدم وصول العلاقة مع التيار الى التكامل الكلي على رغم وسع المساحة المشتركة التي تجمع الحزبين حتى أكثر بكثير من المساحة المشتركة مع الحلفاء(دعا الى تماهي كلي )

- خيار الانتخابات النيابية السابقة و عدم السير بحلف انتخابي مع التيار كان خطأ استراتيجي من قيادة القومي و قيادة 8 آذار .

- دعا الى تعزيز و تمتين الرؤية بين الحزبين فمصيرنا في لبنان عامة و عكار خاصة مصير واحد و وجودي مشترك.

أمّا رؤية الوزير الخطيب فكانت التالية :

- موضوع التكامل و التماهي هو موضوع واسع و يستلزم بحث و نقاش فكري

- الطرفين مسؤولين عن عدم الوصول الى مساحة تفاهم مشتركة (على صورة ورقة التفاهم) و ذلك لم يطرح على مستوى القيادات بين الحزبين ، و من المفيد البحث في ذلك.

- ليس بالضروري الاندماج طالما نحن متفقون على استرتيجية واحدة و مظلة واحدة .

- التيار مؤمن بالكيان اللبناني أما القوميون فتجاوزوا بفكرهم و عقيدتهم الى ما هو أبعد من الكيان (الهلال الخصيب) وهذا الموضوع يستدعي نقاش فكري و عقائدي واسع للوصول الى اتفاق بشأنه.

- الاختلاف في الأداء السياسي موجود و تجلى أخيرا في موضوع تسمية الرئيس سعد الدين رفيق الحريري لتشكيل الحكومة .

- تم ارتكاب العديد من الخطايا في الفريق الواحد (التيار و 8آذار )

- نقاط الاتفاق موجودة كما العديد من نقاط التباين التي تستدعي نقاش عام و مشترك

6- زيارة دارة آل عجاج

الزيارة السادسة كانت في منزل محمد عجاج ابراهيم حيث كان هناك حضور لحشد من فعاليات السهل و مخاتير و رؤوساء بلديات المنطقة و كان هناك تشديد على الدور المحوري و الوطني للتيار الوطني الحر كما رحبوا بمعالي الوزير و حمّلوه خالص تقديرهم و تحياتهم لمعالي الوزير باسيل وفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و اكّدوا على انهم مع هذا الخط و هذا النهج الذي يخطّه العماد عون و معه الوزير باسيل .

7- زيارة تعزية بعميد ال النحيلي المرحوم محرز النحيلي والد منسق مشتى حمود في التيار

8- زيارة رئيس بلدية البيرة الحاج محمد وهبة

الزيارة الاخيرة كانت لدارة رئيس بلدية البيرة الحاج محمد وهبة ( ابو ماجد) بحضور رئيس اتحاد بلديات الدريب الاوسط

بعد الترحاب شكر الوزير الخطيب تضامن الحاج وهبة مع الوزير باسيل و ما اصدره من بيان تضامن معه اعتراضا على الظلم بحقه و العقوبات الاميركية بحق الوزير باسيل .

اما وهبة فق عبر عن تضامنه الكامل مع الوزير باسيل و قال: " الوزير باسيل نحن من كلفناه و نحن من دعمناه و نحن المكلفين بالدفاع عنه" و استنكر اي محاولة لضرب التيار الوطني الحر و رئيسه ، و شدد على انهم باقون على هذا النهج نهج الاعتدال الوطني الذي يمثله الوزير باسيل.

وانتهت الزيارة بعشاء عمل في مطعم السرناي