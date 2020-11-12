حمدان: دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي سيبقى الأغلى في وجداننا وفي عقولنا

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كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

من المؤكد ان زيارة وفد من جماعة المدعو سمير جعجع دار الافتاء بطرابلس، لا تمنحه صك البراءة في جريمته التي لن تغتفر على الصعيد الوطني اللبناني وعلى الأخص أهلنا في طرابلس.

إن دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي سيبقى الأغلى في وجداننا وفي عقولنا، ولا يستطيع وكيل من هنا أو من هناك أن يعفي قاتله بما اقترفت يداه عن سابق تصور وتصميم.

ونضع هذه المحاولة الإعلامية الممجوجة بتصرف آل كرامي الكرام وأهلنا في طرابلس أولياء الدم الطاهر.