فيروس كورونا في لبنان .. خبر سار من وزير الصحة!

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أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن: إلى أننا “ظروفنا خاصة في لبنان واتخذنا قرار الإقفال العام لمدة أسبوعين لأننا بدأنا في فصل الشتاء مع ما يرافقه من “إنفلونزا” وعلينا أن نؤمن المزيد من الأسرّة في المستشفيات وفي الوقت عينه أن نخفض أعداد كورونا”.



وأضاف، في مؤتمر مشترك مع وزير الإعلام منال عبد الصمد: “نواكب رفع جهوزية المؤسسات الطبيّة الرسمية لمواجهة انتشار كورونا في ظل تقاعس المؤسسات الاستشفائية الخاصة”، مشيرًا إلى أن “نسبة إصابات كورونا انخفضت قليلاً خلال هذا الأسبوع، والبقاء في المنزل له فوائد عدّة”.

وكشف عن أننا “نسير بخطى واثقة في التغلب على كورونا إن من خلال علاج نافع أو لقاح ولبنان رغم ظروفه المالية تمكن من حجز النسبة المطلوبة لحماية الفئات الأكثر عرضة”.



ولفت إلى أن “مجتمعنا فتي وهذا ما يقلل نسبة الوفيات حتى 0.5% لكن نسبة الوفيات عند كبار السن وصلت إلى 6%، وهي نسبة عالية”.