الان عون: العلاقات السياسية عرقلت الانجازات والوصول الى نتائج على الصعيد الحكومي

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اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الان عون الى ان المراجعة للعلاقات مع حزب الله وملف النباينات كان سابقا لملف العقوبات الاميركية، ولفت الى ان التفاهمات الوطنية بحاجة الى مراجعات لان البلد لا يمشي الا بالتفاهمات المبنية على الامور الجيدة، والتفاهمات لا يجب ان تبقى مجرد شعارات او مشاريع سلطة.

ولفت عون في حديث للـ LBCI الى ان انفجار مرفأ بيروت هو اكثر نموذج صارخ لاهمال الدولة، وهناك فشل يجب ان نعترف به ومراجعة ذاتية يجب ان تنفذ. واوضح بان العلاقات السياسية عرقلت الانجازات والوصول الى نتائج على الصعيد الحكومي.

ودعا الى تطبيق الاصلاحات لاعادة الثقة الداخلية والخارجية، ولفت الى ان التيار يفصل موضوع العقوبات الاميركية على رئيس التيار جبران باسيل عن ملف تشكيل الحكومة، آملا تشكيل حكومة في وقت قريب.