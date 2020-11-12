هل أميركا هي عقدة التشكيل الحكومي في لبنان؟ أم الداخل اللبناني هو سيد العقد؟ (د.جيرار ديب)

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ثلاثة أشهر مرّت على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، فيما لا بوادر تلوح في الأفق لتأليف وشيك لحكومة الرئيس سعد الحريري، والإنتظار لا يزال سيد الموقف.

قيل الكثير، ووضعت التحليلات، وأطلقت الإستنتاجات السياسية حول ربط موضوع الحكومة بالإنتخابات الأميركية. خصوصًا وأنّ الرئيس الحريري أوهَم الكتل النيابية التي كلّفته بأنّه رجل المبادرة الفرنسية، الصديق للأميركي، والإبن المدلّل للسعودية. وبناءً على ذلك، حصل التكليف قبل أسبوعين من الإنتخابات الأميركية الأكثر تأثيرًا وحماسةً في تاريخ الإنتخابات الرئاسية الأميركية، ليس فقط عند الناخب الأميركي، بل أيضًا في الشارع اللبناني.

لا أحد ينكر أنّ عملية الإنتخابات في أميركا، جمّدت عملية تشكيل الحكومة، لدرجة أنّ اللبناني كاد ينسى الحريري ذاته، فكيف اذًا مسألة التشكيل؟! أرخت الإنتخابات الأميركية بظلالها على كافة المواضيع اللبنانية؛ فلم يعد التدقيق الجنائي المالي، ولا كارثة المرفأ، ولا حتى أزمة كورونا وسرعة انتشار الوباء، من أولويات المتابع اللبناني، باستثناء من سيفوز في الإنتخابات، حتى بات اللبناني العادي متمكنًا من تاريخ أميركا، لا بل يعرف تسلسل الرؤساء الذين مرّوا على البيت الأبيض.

لم نتفاجأ بحماسة اللبناني لعملية الإنتخابات الأميركية. كيف لا، وهذه العملية حملت مع مرشحيها مشروعين تجاه إيران، وهنا بيت القصيد. المشروع الأول، المتمثّل بالعقوبات المشدّدة مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والتي ينعكس تأثيرها على أحزاب إيران في المنطقة، لا سيما حزب الله في لبنان. وقد بات القاصي والداني في الشارع اللبناني يردّد أنّ العقوبات والضغوطات العربية والغربية، تهدف لسحب سلاح الحزب، وإقحامه بعدم الدخول في اللعبة الإقليمية، لا سيما وإنّ امتلاكه للصواريخ الدقيقة والذكية بات يهدّد العمق الإسرائيلي بجدية، وكان لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكثر من تصريح حول أماكن تواجد تلك الصواريخ في لبنان.

المشروع الثاني، المتمثّل بالرئيس المنتخب الديمقراطي، جو بايدن، ذي اليد الطولى في توقيع الإتفاق النووي، بين إيران والدول الست عام ٢٠١٥. ذلك الإتفاق الذي أدخل إيران في اتفاق مع الدول الغربية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على حزب الله، من الناحيتين المادية والمعنوية، ما أراح الشارع اللبناني نسبيًا.

بين المشروعين الأول والثاني، عاش اللبناني حالة الترقّب بانتظار من سيكون سيد البيت الأبيض، الأمر الذي دفع بالكثيرين للنظر إلى أنّ السبب المباشر لتعثّر تشكيل الحكومة هو الإنتخابات الأميركية. ولكن يبقى السؤال: ها هي الإنتخابات في أميركا قد انتهت وأفرزت رابحًا، فلماذا لم تُشكّل الحكومة في لبنان إذًا؟

لا يكاد اللبناني يخرج من فرضية، حتى يدخل بأخرى، واليوم بات يردّدها عبر كافة وسائله الإعلامية؛ هل العقوبات الأميركية على الوزير جبران باسيل، قد أعاقت التشكيل من جديد؟ وذلك مع تسريبات من مصادر مقرّبة من بيت الوسط، ذُكر فيها أنّ الرئيس سعد الحريري، لن يدخل أو يفاوض من فُرضت عليه عقوبات أميركية.

مذ أُعلن فرض العقوبات على الوزير باسيل، والبلد غارق في تداعياتها، بين مدين ومبرّر، بين شامت ومؤيد. فلو كان الوزير باسيل، رئيس حزب ذي تمثيل نسبي بسيط في الشارع المسيحي، لكان الرئيس المكلّف تخطاه وشكّل بعيدًا عنه، وهذه أقصى أمنياته. ولكنّ الوزير باسيل عدا عن كونه رئيس التيار المسيحي الأوسع تمثيلًا، والتكتل النيابي الأكبر، فهو أيضًا صهر الرئيس ميشال عون، أي من بيده التوقيع على مراسيم تشكيل الحكومة. لهذا، فلن يتوانى رئيس البلاد عن رفض التوقيع، إن كان ظلّ باسيل مغيبًا عنها.

صحيح أنّ شبح الأميركي حاضر في كلّ العملية، من بدايتها حتى خواتيمها، لكن دعونا نجلد ذاتنا نحن اللبنانيون ولو لمرة واحدة. فما أمهرنا برمي التّهم ذات اليمين وذات الشمال. دعونا نعترف بأنّنا نتفنّن بالتعطيل، ونجيد الرقص على حافة الهاوية. فتاريخنا بعد خروج الوصاية السورية من البلاد، عام ٢٠٠٥، يشهد على أعمالنا الكيدية بحق بعضنا البعض.

تشهد الساحة اللبنانية، انقسامات عمودية بين مختلف أطرافها ومكوناتها، أضف عليها اليوم ما بات يعرف بحراك ١٧ تشرين الأول، بشعاره الشهير "كلن يعني كلن". هذه الإنقسامات عرقلت انتخابات نيابية تحت عنوان التمديد للمجلس النيابي، وعرقلت انتخابات رئاسية، وأوقفت تشكيل حكومات، وترقية ضباط، وتشكيلات قضائية، وغيرها الكثير. هذه التركيبة اللبنانية، بالذهنية الطائفية والمذهبية لا تصلح لبناء وطن، فهي متمرّسة في إدخال العقد في التشكيلات، واليوم باتت العقدة واضحة وهي العقوبات الأميركية على الوزير باسيل.

إنّ تلك العقوبات سيستخدمها سعد الحريري كالشماعة للتفاوض مع رئيس البلاد، لا سيما وإنّ عقدة الوزارات هي العائمة على سطح الصراعات. فوزارة الداخلية التي يطالب بها الرئيس، يعتبرها سعد الحريري من نصيب تياره، في ظلّ تمسّك الثنائي الشيعي بوزارة المالية.

أخيرًا، إنّ الفيتو الأميركي على دخول حزب الله في الوزارات، وعدم المساعدة إن تمثّل الحزب في أي حكومة كائنًا من كان رئيسها، لا ينطبق على التيار الوطني الحرّ، حيث عبرت سفيرة أميركا في لبنان، دوروثي شيا، بأنّ العقوبات تطال باسيل تحديدًا، وليس التيار. ما يفهم من الحديث، إنّ أي تمثيل للتيار مرتبط بباسيل، أو بتدخّل من الوزير باسيل شخصيًا سيكون عقبة أمام الدعم الأميركي، والغربي على السواء، لا سيما أمام صندوق النقد الدولي. وهذه ستكون ورقة سعد الحريري الرابحة، التي سوف يستخدمها ويتلطى وراءها لإبعاد طيف جبران عن أي تشكيل، بعد أن كان قد أطلق عليه تسمية "رئيس الظلّ" يوم قدّم استقالته بعد الحراك.

شدّ الحبال سيشتدّ، والتموضع كلّ وراء قناعاته سيزيد من أزمة التشكيل تعقيدًا، إلى حين تبلور رأي الحزب وفي أي مسار سيسير. فإمّا أن يقف إلى جانب باسيل، الذي سلّفه في مؤتمره معتبرًا أنّه تحمّل العقوبات لأنه رفض فكّ الإرتباط به، أو سيستخدم طريقة الدفع بالرئيس بري، ومباركة خطوته للسير بحكومة حتى لو لم يوافق عليها التيار الوطني الحر، تمامًا كما حصل في قضية التكليف مع سعد الحريري.