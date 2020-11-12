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إنّ البعد الجغرافي، الإنساني، الثقافي والحضاري للبنان يكمن في شعبه المنتشر في جميع اصقاع العالم (وليد الهيبي)

12
NOVEMBER
2020
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من هذا المنطلق، إهتم
التيار الوطني الحر بالمنتشر اللبناني وبقيمته الإنسانية ونجاحاته في هذه البلدان، بدءا من الرئيس المؤسس فخامة رئيس الجمهورية من خلال كلمته الشهيرة "كونوا بعدا لبنانيا في الخارج وليس ابعادا خارجية في الداخل" ومن ثم رئيس الحزب المهندس جبران باسيل الذي دأب على العمل لإعادة المنتشر إلى وطنه من خلال قانون استعادة الجنسية، قانون الانتخاب، ومؤتمرات الطاقة الاغترابية.
 
أضف إلى ذلك، قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر ممثلاً بالدكتور مارك زبال وفريق عمله الذين كان لهم فضلا كبيرا بتفعيل دور الانتشار، وخلق ترابط قوي بين الانتشار والوطن والعمل ضمن توصيات الرئيس المؤسس، والتماشي مع ديناميكية الرئيس باسيل.
 
نحن في أفريقيا كان لنا الشرف أن نكون جزءاً من هذا الفريق حيث قمنا من خلال دعمه وثقته بنا بتفعيل دور التيار الوطني الحر في أفريقيا، لننتشر ونتفاعل بالعديد من البلدان الأفريقية مع أبناء الجالية اللبنانية، الهيئات الرسمية اللبنانية، الجمعيات والاحزاب اللبنانية في تلك البلدان. محطات واستحقاقات كثيرة تعاوننا فيها، من مؤتمرات وحوارات، زيارات البلدان، تنظيم عمل الهيئات وتفعيلها كما الوقوف بجانب إخوتنا في الانتشار ولبنان خاصة فترة الوباء المشؤوم والأحداث الاليمة التي حلت بوطننا الحبيب. كل ذلك لَما كان لولا روحية العمل المبنية على الثقة، التنسيق، الصراحة والتكاتف.
 
الآن تأتي اللحظة الانتقالية المرتقبة في الادارات والاحزاب. لذلك لا يسعنا الا ان نعبر للدكتور زبال ولجميع أعضاء اللجنة عن احترامنا وتقديرنا  للأعمال التي قاموا بها، كما نتمنى له النجاح في مشروعه الأكاديمي الجديد منتقلا من بناء الإنسان في السياسة إلى الثقافة وفي كلا الحالتين تبنى المجتمعات والأوطان.
 
أيضاً، نتقدم بالشكر لأعضاء اللجنة وأذكر هنا الرفيقين وائل طويلة (أمين السر) وزافين بركدجيان متمنين لهم أيضا التوفيق بعملهم الجديد. 
 
كذلك نتمنى للمنسق العام الجديد الاستاذ الياس حنا النجاح في مهمته لما فيه مصلحة للتيار والانتشار في آن معاً. 
 
وليد الهيبي
التيار الوطني الحر- افريقيا
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